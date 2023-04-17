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【品味投資】30萬起名錶拍賣系列 一顆紅寶石估值3000萬美元 6月登場

個人增值 18:26 2023/04/17

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寶石作為舉世珍藏，渾然天成的獨一無二寶物，價值更是極之高昂。拍賣場上歷來最大、最昂貴的紅寶石 ，重達 55.22 克拉的稀世珍寶，是產自莫桑比克的重量級原石達 101 克拉 ，世上現存最大的寶石級紅寶石，被命名為「ESTRELA DE FURA 福榮之星 55.22」，將於今年六月紐約蘇富比「瑰麗珠寶」拍賣矚目登場，價值2.35億港元︰

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寶石色澤深邃濃郁，重量超乎尋常，即使尚未經過打磨，其原石已展現出強烈熒光反應，淨度極高，並擁有純正鮮濃的「鴿血紅」色調 ，一種傳統上僅出現於產自緬甸的紅寶石顏色，因此獲專家一致評為非凡絕色的大自然瑰寶，而且未經加熱處理，晶瑩剔透，尺寸之巨更是世上絕無僅有，是市場歷來價值最高的紅寶石，估價逾 3000 萬美元。

此外，香港蘇富比日前舉行 「珍貴名錶II」 網上拍賣，搜羅系列精品腕錶。包括一款奢華運動型的百達翡麗 Nautilus型號5980粉紅金腕錶，以逾76萬成交，與一枚早期的黃金Aquanaut型號 一些愛彼皇家橡樹離岸系列也成為此次拍賣的亮點，這些範例都具有非常獨特的設計，且為限量發售，即看同場5大最高成交價錶款︰

1.Patek Philippe

百達翡麗 | Nautilus 型號5980 | 粉紅金飛返計時腕錶，備日期顯示，約2016年製

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估值600,000 - 800,000 HKD

成交價762,000 HKD

 

2.Franck Muller Circa 2003 | Revolution 2

 黃金三維雙軸陀飛輪腕錶，備逆跳秒及八分鐘陀飛輪轉動顯示，約2003年製

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估價280,000 - 400,000 HKD

成交價355,600 HKD

 

3.Audemars Piguet 愛彼 Jules Audemars

型號25873OR.O.0002.01 | 粉紅金陀飛輪腕錶，備日期及動力儲備顯示，約2003年製

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估價200,000 - 400,000 HKD

成交價330,200 HKD

 

4.Audemars Piguet 愛彼 皇家橡樹系列

型號26320ST.OO.1220ST.02 | 精鋼計時鏈帶腕錶，備日期顯示，約2016年製

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估價200,000 - 300,000 HKD

成交價330,200 HKD

 

5.Audemars Piguet愛彼  Edward Piguet

型號25947PT.OO.D002CR.01 | 鉑金鏤空陀飛輪腕錶，約2004年製

    點擊圖片放大

估價240,000 - 320,000 HKD

成交價304,800 HKD

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欄名 : 品味投資

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