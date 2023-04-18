屋企人大花筒無錢交租 大學生上繳打工費 勸家人理性消費 反被批自私

作為一家人，即使是青少年，有時亦要分擔家庭的支出。近日一位網民在社交平台求助，指一直因家庭經濟糾紛感到迷茫，但不敢和朋友傾訴。事主提及自小家境窮困，每月的花費只是剛好夠用，但事主今年上大學申請助學金做兼職，而且事主爸爸工作情況有所改善，家中財政狀況理應有所起息，可惜家人由於完全沒有規劃金錢既觀念，連事主讀大學後打工的錢亦被求上繳。

▼ 點擊圖片放大 +2

事主家人可謂「大花筒」，當每個月頭事主的爸爸給家人錢後，家人就立即上網購物。事主指出媽媽每日去超市買很貴的菜，買一隻鑊便花費數千元，最後連交租也沒錢，月尾沒錢吃飯。連事主爸爸所給的買平板電腦的$5000開學費用，亦被家人扣起只剩下一千，一度不知如何上網課。

直指家中開支管理不善 事主反被批自私

事主月初問家人月中有沒有冇錢交租，家人竟然說沒有。但事主一指出家庭開支毫無預算就被指責，其家人又指事主的姐姐每個月把所有揾到嘅錢都全給家中，反被批自私。此外，事主熱愛彈琴，儲錢自費兩萬買鋼琴，其後一直被家人責備指不如花錢買菜，鋼琴更被媽媽搬走，事主更因為買鋼琴負上罪惡感，感到迷惘。

事主認為家人若妥善管理金錢，就能有足夠開支，但一說出此想法就被責備，家人指喜歡隨性消費，想花多少就花多少，不够再想辦法。雖然爸爸每個月給的錢足够用，但家人亂花錢嘅方式，不論有多少錢都會提早花光，亦不會規劃問支，當不夠錢就問事主爸爸或事主，令事主判斷不到應該如何做才正確，十分苦惱。

網民建議保密個人金錢狀況 財政獨立

網民一致認為，事主應堅守底線，不可再透露自己的收入和財務狀況，更應該開立個人戶口，有部份人建議事主儲錢搬離家中，因為在家住的開支隨時更大，亦有人認為長貧難顧，主角應先顧好自己，有能力才為家人分擔經濟壓力，「財政各自負責」，提醒千萬不要再被「情緒勒索」，家人一日不改變理財觀念，有錢亦是等於掉錢進海，亦有網民笑言事主媽媽到底有多喜歡吃菜。即看網民建議︰



▼ 點擊圖片放大









專家列5個方向拆解

李雅雯《與家人的財務界線︰富媽媽教你釐清家人的金援課題，妥善管理親情的金錢漏洞》一書，就講解了五大步驟，拆解不同關係中的財務連繫，包括心理和金錢層面，以分析金錢如何引起沖突︰

1.金錢圈問題

指的是每一個人，對「我的錢可以給誰用？」的範圍問題。比如說，妹妹可以，但姐姐不可以用，同樣是家人，但也可以有很多不同的界線。

2.義務問題

你是「什麼身分，有什麼要盡的金錢責任」。通常，人們通常對要負責的內容會起衝突，例如，一家人認為男子應供樓，兒子卻有不滿，自然增加家庭衝突，造成壓力。



3. 依賴問題

指的是由家族裡的「情感依賴」轉移到了「金錢依賴」。像上述網民的家人長期索取金錢，就是典型的例子。

4.性格問題

指的是「花錢的習慣」。同住的家人之間，因為對吃什麼、買什麼的標準不同，而累積許多壓力。好像事主一定對「鋼琴」和「菜」的各有重視，這類壓力很細微，很折磨，亦會影響一個人存錢的效率。



5.藍圖問題

指的是「人生劇本」差異。每個人對自己「現在要過什麼生活」、「未來要過什麼生活」，在腦中有一個基本的「圖像」。夫妻、伴侶之間，假如「小劇本」不同，就會吵個不停。理財的時候，如果家人之間，劇本無法協調，所有為理財而做的努力，很容易半途而廢。

以上5點，幾乎於金錢與家人的困境中很容易地相對應。首要認識的是「金錢界線」，代表了錢包的界線等心理概念，只有學會「什麼是自己該/不該負責的？」為自己的錢包拉出清晰的邊界，才能過上更好的生活。 當中亦要經歷自我懷疑與困惑學會應對「我是自私嗎？」、「我不孝順嗎？」這類的「自我懷疑」。認識自己與伴侶的「金錢性格」、「金錢藍圖」用有效的心理學方法，能夠有助大家協調彼此差異，各退一步，才有機會訂出一致理財目標、共同前進，否則只可分道揚鑣。

原生家庭如何影響理財觀？避談金錢易致子女漠視財務問題

家姐欠債37萬失去聯絡 遠走英國 家人被追數如何處理?

【退休規劃】家人欲移民賣樓 67歲單身銀髮族憂無家可歸 租樓定安老按揭點揀好？

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App