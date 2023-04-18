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「租得就唔好買」 6種意想不到可租的物品

個人增值 08:30 2023/04/18

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近年來，斷捨離成為一種流行風氣，隨之而起的是借用共享文化，例如共享單車、家具租用、借圖書、租汽車等等，既能滿足使用需要，也能減少生活成本。事實上，現時還有很多大家平時意識不到的東西，都可以租用，以下將列舉6種意想不到「可租不買」的物品。

1.手機
在互聯網時代，手機成為日常生活必須，如此常用及私人的物品為何需要租借？

  • 用更便宜價錢可以用更好的手機，以Apple用戶為例，對於每年換新機的人而言，租借比每年以舊換新更著數。
  • 滿足日常使用之外的需求，比如工作備用機、游戲用機、追星用機等等。如果只是短期使用，通過租借比直接購買一部機更著數

以carousell為例，其中有租借Samsung S23 Ultra供追星使用的貼文，每日租金為350元，租借兩日以上每日330元。要注意，短期而言租借比直接購買更實惠，但長租比購買更貴。

2.電腦
對於不是經常使用電腦的人而言，租電腦也是一個好選擇，一方面不需要承擔電腦老舊後賣不出的風險，其次，租借電腦可以讓自己嘗試更多不一樣的電腦系統，滿足不同的需求。例如，這段時間想打游戲，就可以租一部專門玩游戲的電腦，不用再因為自己電腦負荷不到而要去網吧。最後，也可以令自己資金周轉更靈活，購買一部新電腦要一次過用幾千元，而租借每次只需要幾百元。據carousell顯示，租一部游戲電腦一個月只需要400元，對於資金有限的年輕人而言，是更好的選擇。

3.名牌手袋
各款名牌手袋動輒上萬元，是很多人觸手難及的物品。其實想使用名牌手袋，不一定要全款買下，現時網上很多手袋租借服務，如果只是想「過手癮」，租借也是一個好選擇。其次，與自己購買相比，通過租借還可以試用各種不同的牌子。同樣以carousell顯示，租借手袋服務低至一個月50元，Gucci LV Dior YsL Bv都有。

4.兒童玩具
小朋友玩具也是一種階段性物品，隨著年齡增長，買下的很多玩具很快就不適用，通過租用就可以解決這個問題。在節省成本同時，小朋友也能有更多的玩具選擇。

早在2019年，香港已經有首間在線玩具租借和訂閱服務的公司，適用小朋友年齡從0歲至4歲都有。主要以4-5個木製玩具為一個組合租借，借得越多越便宜。

5.行李箱
同樣，對於大多數人而言，每年出門旅行的次數屈指可數，令行李箱在平日成為一種閑置物品。加上家裡沒有多餘空間存放這些大大小小的行李箱，不妨考慮租用。出租的行李箱還包括著名品牌和各種尺寸，還提供以日租計算。carousell顯示，28寸行李箱旅行箱租借兩個星期60元，對於短途旅行而言足夠，如果一年去兩次旅行，只需要120元。

6.婚禮物資
婚宴物品也屬「期限限定」，很多物品之後幾乎不會用到，在家裡擺放積塵，其實意頭在心中，環保不浪費更是新時代的提倡。很多二手平台有提供各類中西式婚禮佈置、晚裝、姊妹裙、手花、配飾、鞋履等等。carousell顯示，新娘扇租借只需要25元，而買一把全新的新娘扇通常需要100多元。

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