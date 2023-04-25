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別再相信直覺！散戶容易「圍爐」、愛自欺欺人 │ 4大原因、勿再以直覺評估投資

個人增值 11:10 2023/04/25

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俄烏戰爭初期，布倫特原油期貨價格飆升，從每桶94美元左右上升至近130美元；但到了去年夏天，價格又回落到俄羅斯入侵前的水平，此後又進一步下跌。一個在戰前買入並繼續持有原油期貨的投資者，現已損失近9%。而買入全球工業和基礎材料股票的投資者卻賺了錢，這些領域當時曾被認為有大宗商品投入價格上漲的風險。

晨星公司（Morningstar, Inc.）的首席評級官、特許金融分析師Jeffrey Ptak用以上例子强調︰市場是不可預測的，尤其在較短的時間跨度內。然而，你不會從許多人的投資方式中了解到這一點。人們把「好的」投資定義成當時直覺認爲有意義的投資——也即：烏克蘭遭入侵後會反彈的商品，因為供應短缺會產生稀缺性溢價。相反，那些不符合人們所應用的因果關係框架的投資，他們就不會考慮。

Ptak說，當我們選擇當下合乎直覺的做法，而不是真正明智的做法，就有可能傷害自己。

為什麼我們不能相信直覺來評估一項投資的優劣？他列出了以下四大原因。

原因1：當我們感到不確定或精疲力竭時，會不顧一切地合理化事件

我們試圖合理化自己投資的主要原因，是為了重新控制不確定或緊張的情況。當股市暴跌、頭條新聞發出警報時，可能很難想像什麼會引發反彈。然而，我們可以想出很多解釋，説明為什麼拋售將持續不減。在這種情況下，隨着我們情緒的高漲，我們更可能在現金和債券中尋求安全，因為它們符合這樣的説法︰拋售將繼續，所以要避險。

不幸的是，在這種情緒高漲時，我們往往處於最糟糕的投資者狀態。當我們執著於直覺，讓我們的投資接受常識性檢驗時，我們可能會設法暫時控制住自己的情緒，但這樣做會讓我們的投資付出巨大代價。

考慮一下美國大盤股在出現虧損的三年期後36個月內的回報情況。自1925年以來，美國大盤股有176個滾動三年期出現負回報。

這些股票只遭遇了19次連續兩個虧損的三年期。而且，它們通常會強勁反彈，在一個虧損三年期之後的下一個三年中，平均每年收益約14.2%。在美國大型股最糟糕的25個三年期中，情況尤其如此。在大蕭條、全球金融危機和互聯網泡沫破滅等事件之後的三年中，股票平均每年上漲約22%，是過去一個世紀所有其他三年期平均回報的兩倍多。

原因2：我們會從與自己觀點相同者那裏尋求保證

這不僅僅是因為我們傾向於在不合時宜的時候嘗試運用直覺；還因為我們根據當時從別人那裏看到的和聽到的東西，形成了我們對什麼有意義、什麼沒有意義的看法。

我們中的許多人願意認為自己是與衆不同的投資者，大膽地走著自己的路，毫不在乎大衆共同看法。但實際上我們不是。我們通常會尋求確認的觀點，而市場本身就是我們在某一特定時刻共識觀點的代表。

這樣一來，用直覺來評估一項投資就有點像追趕自己的尾巴。我們根據它的表現或其他投資者對它的反應，來衡量投資的優點。然後，我們構建一套敘事來解釋我們已形成的心理圖景，其中「好的」投資是上漲的，而「壞的」投資是下跌的。當市場不可避免地以違背我們預測的方式變化時，我們就會重新塑造「好」和「壞」，重複這個循環。

原因3：我們考慮不到已經定價的東西

當你把前兩個原因放在一起，我們就會對另一個現實視而不見︰在我們能夠採取行動之前，市場已對潛在情況進行了定價。

以迫在眉睫的經濟衰退為例。通常，當數據開始顯示經濟降溫的跡象時，市場已開始回調，預計利潤和其他基本面會惡化。然而，我們通常不會在出現問題的第一個跡象時就採取行動，相反，我們會等待共識形成，這通常要等到更多數據到來時才會發生，届時市場已轉向下一個問題。

這個道理反過來也起作用，一個很好的例子是 「主題」 股票。這些企業通常擁有突破性技術和專業知識，或者在尖端領域開展業務。我們中的許多人都覺得它們的故事令人難以抗拒。不幸的是，當我們得出這些股票不容錯過的結論時，市場已搶先一步，將估值推高至驚人水平，限制了未來的回報。

原因4：我們會自欺欺人

大量研究表明，我們並不是自己投資旅程的可靠敘述者。我們傾向於壓抑痛苦回憶，例如代價高昂的錯誤，同時誇大一路上取得的任何成功，把它們吹得超出比例。

事實上，成功的長期投資需要決心和健康體質來應對不確定性。很多時候，我們無法解釋市場的波動。那些願意服從這種不可知性的人，將獲得更高回報，這是市場補償我們一路上經歷困惑的方式。

但是，當我們把直覺作為檢驗投資的工具時，我們就會做出相反的推測。我們在沒有因果關係的地方看到因果關係；我們把有利的結果歸結為一些因素，而實際上這些因素充其量只是對結果的附帶影響；我們合理化失敗，把它們歸因於不可控力量或行為者（比如美聯儲延長超低利率期限），以避免細究真正原因。

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