MPF每月隨時供多$1,250 拆解背後原理

目前每名打工仔每月要把5%薪金放在強積金，卻並非人人都是計5%，因為用以計算5%供款的入息上限為3萬元，月薪高於3萬元，一律每月供1500元。不過，這計算方法未來可能會改變，有傳媒報導，政府正檢討用以計算供款金額的最低及最高有關入息水平。如果按目前統計處的數據，月薪高於3萬元的打工仔，隨時每年多供1.5萬元﹗

目前水平近10年沒調整

目前強積金的最低及最高入息水平為7100元及3萬元，這個水平已接近10年沒有調整，打工仔每月入息低於7100元便毋須供款，但僱主還要按其入息供款5%；若入息高於7100元，僱主及僱員要分別按僱員入息供款5%，上限為3萬元的5%，即1500元。

以上7100元及3萬元是如何訂立的？機制訂明，每月最低及最高有關入息基準水平，分別是每月就業收入中位數的50%，以及每月就業收入分布中第90個百分值收入。報導引述統計處最新數據計算，現時最低及最高入息水平應為1萬元及5.5萬元。

如果「最高有關入息」調高至5.5萬元，對打工仔有什麼分別？以下兩圖簡單解釋︰

打工仔要多供強積金？

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如果5.5萬元月薪也要供足5%，每月供款便達2750元，即較現行制度多供1250元，一年便多供1.5萬元。月薪3萬元至5.5萬元的也受影響，由原來每月供1500元，按比例增加。

當然，這只是按統計處的數據去推算，政府會或者不會調整，正如上一個4年期並沒有調整一樣。即使調整，實際訂明的有關入息水平，未必跟足統計處的數據，還看當局最終的決定。

報導則引述積金局稱，考慮到工資水平變動，強積金供款的最低及最高入息水平須適時檢討及調整。根據法例，該局必須在每個4年期內對最低及最高入息水平進行不少於一次檢討，時間可視乎實際需要而定。該局去年完成就2018至2022年的4年期檢討，並已就下一個（2022至2026年）4年期的檢討展開準備工作。

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