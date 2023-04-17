【百物騰貴】超市平均加價2.1%近10年最多　「柴米油鹽」邊樣加最多？

香港物價持續上漲，消費者委員會今天（17日）公布2022年度超市價格調查，採用3間大型連鎖超市收錄的電子掃瞄數據計算貨品的平均售價，發現相關超市一籃子共260項貨品的總平均售價重拾升軌，較2021年上升2.1%，高於同期的綜合消費物價指數（CPI）的升幅（1.9%），亦是自2013年以來，錄得的最大升幅。

7成貨品加價

報告指出，有近七成貨品（175項）加價，升幅最高的貨品組別首3位分別為「牛油」（15.4%）、「茶包」（11.7%）及「芝士」（10.2%）。「食油」組別的價格升幅雖然排第4位，但總平均售價連續3年上升，去年升幅逾一成（10.1%）。至於平均售價錄得最大跌幅的貨品組別為「葡萄酒」（-5.1%）。

在「柴米油鹽」這些家庭生活必需品當中，以「糧油食品」、「雜糧／調味」及「罐頭食品」的總平均售價升幅最高，分別為5.4%、4.8%及4.6%。此外，消委會利用網上超市貨品售價，比較15組共80項貨品於疫情前後的平均售價，結果多類罐頭食品的總平均售價於疫情前後的3年間上升逾三成。

消委會表示，調查結果反映市民購買糧油雜貨等生活必需品成本增加；根據政府統計處的資料，今年本港基本消費物價通脹預料會進一步上升，但短期內大致保持溫和。惟面對部分高企的食品價格，消委會提醒消費者除到不同店舖「格價」外，亦可善用消委會的 「網上價格一覽通」 比較不同超市及零售店的貨品價格。

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