  • 27°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百物騰貴】超市平均加價2.1%近10年最多　「柴米油鹽」邊樣加最多？

精明消費 16:14 2023/04/17

分享：

分享：

香港物價持續上漲，消費者委員會今天（17日）公布2022年度超市價格調查，採用3間大型連鎖超市收錄的電子掃瞄數據計算貨品的平均售價，發現相關超市一籃子共260項貨品的總平均售價重拾升軌，較2021年上升2.1%，高於同期的綜合消費物價指數（CPI）的升幅（1.9%），亦是自2013年以來，錄得的最大升幅。

7成貨品加價

報告指出，有近七成貨品（175項）加價，升幅最高的貨品組別首3位分別為「牛油」（15.4%）、「茶包」（11.7%）及「芝士」（10.2%）。「食油」組別的價格升幅雖然排第4位，但總平均售價連續3年上升，去年升幅逾一成（10.1%）。至於平均售價錄得最大跌幅的貨品組別為「葡萄酒」（-5.1%）。

在「柴米油鹽」這些家庭生活必需品當中，以「糧油食品」、「雜糧／調味」及「罐頭食品」的總平均售價升幅最高，分別為5.4%、4.8%及4.6%。此外，消委會利用網上超市貨品售價，比較15組共80項貨品於疫情前後的平均售價，結果多類罐頭食品的總平均售價於疫情前後的3年間上升逾三成。

消委會表示，調查結果反映市民購買糧油雜貨等生活必需品成本增加；根據政府統計處的資料，今年本港基本消費物價通脹預料會進一步上升，但短期內大致保持溫和。惟面對部分高企的食品價格，消委會提醒消費者除到不同店舖「格價」外，亦可善用消委會的 「網上價格一覽通」 比較不同超市及零售店的貨品價格。

【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落

【消費券2023】11大商戶優惠 $1000禮券送$200 超市百貨、電器傢俬消費券合集

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻  消費券及「五一」受惠股追蹤

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

有多少錢才感覺「財務安心」? 近4成人認為起碼要有呢個數
2023/04/14
有多少錢才感覺「財務安心」? 近4成人認為起碼要有呢個數
被偷銀包屬「嚴重疏忽」? 隨時「硬食」卡數 附8招自保方式
2023/04/11
被偷銀包屬「嚴重疏忽」? 隨時「硬食」卡數 附8招自保方式
香港數碼交易17.5%屬可疑詐騙 比率全球最高
2023/04/06
香港數碼交易17.5%屬可疑詐騙 比率全球最高
近7成投資者看跌美股 聯儲局錯誤決策 風險大於通脹
2023/04/04
近7成投資者看跌美股 聯儲局錯誤決策 風險大於通脹
【加密貨幣】90後損手最多 仍「愈難愈愛」 3成人估Bitcoin重返5萬美元
2023/04/03
【加密貨幣】90後損手最多 仍「愈難愈愛」 3成人估Bitcoin重返5萬美元
電子支付 商品 經濟數據表現 糧油雜貨 芝士 罐頭 疫情 超市 消委會 經濟

下一篇文章

【消費券2023】多個商戶BoC Pay簽賬優惠 最高獲$550現金回贈（附消費券使用教學）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

戶外運動鞋開倉 低至$199 惠康現金券買$1000送$50
戶外運動鞋開倉 低至$199 惠康現金券買$1000送$50
【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落
【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落
深水埗全新5000呎火鍋店 四款酒製濃郁湯底 即日新鮮處理騸牯、特色手工餃
深水埗全新5000呎火鍋店 四款酒製濃郁湯底 即日新鮮處理騸牯、特色手工餃
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）
【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項
【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項
大阪巨型Outlet本周開業 設「黑門市場」 結合Outlet商場共251店
大阪巨型Outlet本周開業 設「黑門市場」 結合Outlet商場共251店
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款