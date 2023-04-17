  • 27°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2023】多個商戶BoC Pay簽賬優惠 最高獲$550現金回贈（附消費券使用教學）

精明消費 15:25 2023/04/17

分享：

分享：

為配合新一輪消費券登場，多個商戶與中銀香港BoC Pay合作，在指定期限内，使用BoC Pay簽賬達到一定金額，可享即減優惠。

士多：滿600元減30元

即日起至2023年6月30日，透過士多Ztore手機應用程式或網店(www.ztore.com) 以BoC Pay單一淨額簽賬滿600元或以上，並於結賬前成功輸入優惠碼BoC Pay「ZBOCP30」，即可於結賬時減30元。在優惠期内，每人只可享1次優惠。

衛訊：賺高達550元現金回贈

即日起至2023年4月30日，可享以下三個優惠：

優惠1：同時登記「衛訊簽賬優惠」及「So Three狂賞派」分別賺高達550元及250元現金回贈
優惠2：指定產品低至27折
優惠3：長達12個月免息消費分期

鄰住買：滿120元減10元

即日起至2023年6月30日，每週星期五或特別註明之指定優惠日，透過鄰住買手機應用程式或鄰住買網上商店以合資格信用卡或BoC Pay單一淨額簽賬滿120元，並於結賬前成功輸入優惠碼「N23BOC10」，即可於結賬時即減10元。

海港城：賺高達1000元獎賞

即日起至至2023年4月30日，憑中銀信用卡/BoC Pay於海港城即日累積簽賬滿指定金額，即可賺高達1000元獎賞：

獎賞1：累積簽賬5000元以上，可賺「100元精選商戶現金券」2張
獎賞2：累積簽賬40,000元以上，可賺「500元海港城禮品卡」 1張及「100元精選商戶現金券」3張
額外優惠: 每次換領獎賞送「1小時免費泊車券」1張

崇光百貨：高達3%現金回贈

即日起至6月30日，以中銀信用卡或BoC Pay於崇光百貨實體店及/或網上商店www.sogo.com.hk累積簽賬滿5,000元 ，可享高達3%現金回贈。

新地商場：賺高達900元Point Dollar

即日起至2023年12月31日，於新地商場單一簽賬滿400元並成功登記，即可參與[中銀信用卡/BoC Pay全年任務賞]；每階段賺高達150元Point Dollar，一共分為6個階段，合共最多可換領獎賞1及獎賞2各6次，即全年賺高達900元Point Dollar。

任務一：累積簽賬滿1,200元賺30元 Point Dollar（獎賞1）
任務二：累積簽賬滿5,500元額外賺120元 Point Dollar（獎賞2）

如何使用消費券？

1. 在「主頁」或「我的賬戶」中查看消費券餘額
2. 在頁面下方有「一掃即付」和「付款碼」，可以選擇掃描二維碼或出示付款碼付款給商戶，然後選擇消費券賬戶
3.若餘額不足，有兩種方式可以增值，第一種是在消費券專區選擇增值消費券賬戶，第二種是在付款時彈出的餘額不足提示框中選擇「立即增值」。

    點擊圖片放大

詳情可參閲官網：按此

消費券撞正交通津貼八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏

消費券2023懶人包 商戶/支付平台戶最新資訊、優惠合集

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻  消費券及「五一」受惠股追蹤

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費券2023

最新專欄文章 更多

消費券2023懶人包 商戶/支付平台戶最新資訊、優惠合集
今日
消費券2023懶人包 商戶/支付平台戶最新資訊、優惠合集
【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落
2023/04/15
【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落
【消費券2023】11大商戶優惠 $1000禮券送$200 超市百貨、電器傢俬消費券合集
2023/04/14
【消費券2023】11大商戶優惠 $1000禮券送$200 超市百貨、電器傢俬消費券合集
【消費券2023】旅遊平台一連5日優惠代碼準時開搶　涵蓋機票、酒店、火車票等產品
2023/04/13
【消費券2023】旅遊平台一連5日優惠代碼準時開搶　涵蓋機票、酒店、火車票等產品
【消費券2023】6大支付工具勁慳高達$430 友和一連四週閃購低至1折
2023/04/13
【消費券2023】6大支付工具勁慳高達$430 友和一連四週閃購低至1折
電子支付 家電 家品 餐廳情報 著數優惠 商場活動 電子消費券 財務自由 周大福 莎莎

上一篇文章

【百物騰貴】超市平均加價2.1%近10年最多　「柴米油鹽」邊樣加最多？

下一篇文章

【信用卡優惠】大戶獨有 海外簽賬最平$0.75=1里／8次免費機場貴賓室

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

戶外運動鞋開倉 低至$199 惠康現金券買$1000送$50
戶外運動鞋開倉 低至$199 惠康現金券買$1000送$50
【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落
【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落
深水埗全新5000呎火鍋店 四款酒製濃郁湯底 即日新鮮處理騸牯、特色手工餃
深水埗全新5000呎火鍋店 四款酒製濃郁湯底 即日新鮮處理騸牯、特色手工餃
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）
【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項
【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項
大阪巨型Outlet本周開業 設「黑門市場」 結合Outlet商場共251店
大阪巨型Outlet本周開業 設「黑門市場」 結合Outlet商場共251店
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款