【消費券2023】多個商戶BoC Pay簽賬優惠 最高獲$550現金回贈（附消費券使用教學）

為配合新一輪消費券登場，多個商戶與中銀香港BoC Pay合作，在指定期限内，使用BoC Pay簽賬達到一定金額，可享即減優惠。

士多：滿600元減30元

即日起至2023年6月30日，透過士多Ztore手機應用程式或網店(www.ztore.com) 以BoC Pay單一淨額簽賬滿600元或以上，並於結賬前成功輸入優惠碼BoC Pay「ZBOCP30」，即可於結賬時減30元。在優惠期内，每人只可享1次優惠。

衛訊：賺高達550元現金回贈

即日起至2023年4月30日，可享以下三個優惠：

優惠1：同時登記「衛訊簽賬優惠」及「So Three狂賞派」分別賺高達550元及250元現金回贈

優惠2：指定產品低至27折

優惠3：長達12個月免息消費分期

鄰住買：滿120元減10元

即日起至2023年6月30日，每週星期五或特別註明之指定優惠日，透過鄰住買手機應用程式或鄰住買網上商店以合資格信用卡或BoC Pay單一淨額簽賬滿120元，並於結賬前成功輸入優惠碼「N23BOC10」，即可於結賬時即減10元。

海港城：賺高達1000元獎賞

即日起至至2023年4月30日，憑中銀信用卡/BoC Pay於海港城即日累積簽賬滿指定金額，即可賺高達1000元獎賞：

獎賞1：累積簽賬5000元以上，可賺「100元精選商戶現金券」2張

獎賞2：累積簽賬40,000元以上，可賺「500元海港城禮品卡」 1張及「100元精選商戶現金券」3張

額外優惠: 每次換領獎賞送「1小時免費泊車券」1張

崇光百貨：高達3%現金回贈

即日起至6月30日，以中銀信用卡或BoC Pay於崇光百貨實體店及/或網上商店www.sogo.com.hk累積簽賬滿5,000元 ，可享高達3%現金回贈。

新地商場：賺高達900元Point Dollar

即日起至2023年12月31日，於新地商場單一簽賬滿400元並成功登記，即可參與[中銀信用卡/BoC Pay全年任務賞]；每階段賺高達150元Point Dollar，一共分為6個階段，合共最多可換領獎賞1及獎賞2各6次，即全年賺高達900元Point Dollar。

任務一：累積簽賬滿1,200元賺30元 Point Dollar（獎賞1）

任務二：累積簽賬滿5,500元額外賺120元 Point Dollar（獎賞2）

如何使用消費券？

1. 在「主頁」或「我的賬戶」中查看消費券餘額

2. 在頁面下方有「一掃即付」和「付款碼」，可以選擇掃描二維碼或出示付款碼付款給商戶，然後選擇消費券賬戶

3.若餘額不足，有兩種方式可以增值，第一種是在消費券專區選擇增值消費券賬戶，第二種是在付款時彈出的餘額不足提示框中選擇「立即增值」。

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詳情可參閲官網：按此

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