【遊日注意】JR PASS 加價最多8成　 如何「自製期貨」鎖定低價？ $3000搭7日回本攻略

日本交通費昂貴，不少旅客遊日時也會購買鐵路周遊券節省開支。由JR集團推出、範圍覆蓋整個日本的「日本鐵路通票」（Japan Rail Pass），將於今年10月左右大幅加價最多77%。大幅加價當然是旅客惡夢，本網整合了相關資訊，計劃下半年去日本的讀者，可以看看如何鎖定原價購票、用到回本。

甚麼是日本鐵路通票（Japan Rail Pass）？

「日本鐵路通票」是由JR集團6家公司，包括JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四國及JR九州，共同提供的鐵路交通周遊券，僅限於向以觀光為目的的訪日遊客發售。此券適用於整個日本，在生效期內（7日／14日／21日）免費乘搭特急列車、急行列車、快速列車和普通列車，亦可以免費乘搭部分JR巴士路線，因此非常受旅客歡迎。

如何能夠「自製期貨」鎖定低價？

在海外預先購入周遊券，往往較落地再買便宜，所以普遍遊客都會提早準備交換證，然後到日本兌換實體車票。

JR集團指引顯示，旅客須在購買當天起3個月內，把交換證帶到指定兌換處（普遍為JR車站的旅行服務中心、售票處等）換成日本鐵路通票，再於1個月內開通使用。這意味由購買至正式開通使用，中間的時間長達4個月，但僅限於經常往來日本或在日本逗留較長時間的旅客，因為一般旅客較少、較難提早1個月到日本開通該周遊券。所以旅客使用周遊券的期限普遍為3個月。

假設JR集團於今年10月1日正式加價，只要旅客最遲9月30日購入日本鐵路通票，就可以鎖定現行價錢，然後把使用期延至今年12月或2024年1月底，變相「自製期貨」。

現行價錢VS加價後價錢

種類 使用期限 JR指定販賣店、代理店

現行價錢 加價後價錢 變幅（％） 普通車廂（大人用） 7天 29,650日圓

（約1736港元） 50,000日圓

（約2928港元） +68.6% 14天 47,250日圓

（約2767港元） 80,000日圓

（約4685港元） +69.3% 21天 60,450日圓

（約3540港元） 100,000日圓

（約5856港元） +65.4% 綠色車廂（大人用） 7天 39,600日圓

（約2319港元） 70,000日圓

（約4099港元） +76.8% 14天 64,120日圓

（約3755港元） 110,000日圓

（約6441港元） +71.6% 21天 83,390日圓

（約4883港元） 140,000日圓

（約8198港元） +67.9%

周遊券是定額收費、在指定日子內任意乘坐的車票，一般而言坐車次數越多、車程距離越長，這張車票就越划算。日本鐵路通票的可乘車範圍涵蓋整個日本，基本上是「萬能」。不過日本土地廣大，大部分旅客只會集中於一個地區遊覽，較少遠距離不斷移動；JR集團內的6家公司，也有推出指定地區的JR PASS，例如由東京至北海道函館，就有「JR東日本・南北海道鐵路周遊券​」、由大阪到福岡博多亦有「山陽&山陰地區鐵路周遊券」​等等，跟日本鐵路通票有不少重覆的地方。所以，讀者在研究如何利用才能翻本以前，可以先看看自己的行程安排，再考慮是否需要「最高配置」的日本鐵路通票。

如何利用才容易翻本？

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市面上的JR PASS多不勝數，惟多半未有覆蓋由東京至大阪這條熱門的路線。即使「北陸拱型鐵路周遊券」可從東京或關西（大阪、京都）出發，但需要搭乘往北陸（金澤、富山）等地的新幹線，不一定適用於所有人。

假從東京車站出發，沿東海道、山陽新幹線，經關西前往南九州鹿兒島，單程車資31,080日圓、來回車資62,160日圓，已經超過日本鐵路通票（7天用）加價後的50,000日圓。不過行車時間較長，單程已經需要近7小時。

如果不想去太遠，想「站站停」到處觀光，也可以參考以下路線︰

出發地 - 目的地（行車時間） 單程車資（日圓） 東京 - 名古屋（約1小時40分鐘） 11,100 名古屋 - 新大阪（約50分鐘） 6,480 新大阪 - 岡山（約50分鐘） 6,260 岡山 - 廣島（約36分鐘） 6,260 廣島 - 博多（約1小時） 9,430 博多 - 東京（5小時） 23,610 = 54,140

其他遊日特色車票？

除了這些旅客常見常用的JR PASS，JR公司亦有推出季節限定的平價車票「青春18」，只需要2,410日圓，就可以 一天內在全日本範圍無限次搭乘JR 普通列車，適合希望慢慢遊覽、享受鐵路遊的旅客。

「青春18」每套有5張單日票，售價12,050日圓；可以一個人分5天使用，或者跟5位朋友同一天使用。

以下是2023年的發售和使用日期：

售賣期間 使用期間 春季 2023年2月20日～2023年3月31日 2023年3月1日～2023年4月10日 夏季 2023年7月1日～2023年8月31日 2023年7月20日～2023年9月10日 冬季 2023年12月1日～2023年12月31日 2023年12月10日～2024年1月10日

撰文：蔡穎霖

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