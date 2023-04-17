【信用卡優惠】大戶獨有 海外簽賬最平$0.75=1里／8次免費機場貴賓室

富邦銀行今天宣布推出富邦Visa Infinite卡，主打旅遊禮遇及優惠，只供在該行擁有個人「每日全面理財總值」達100萬港元或以上之受邀客戶申請。

2023年12月31日或之前，成功申請富邦Visa Infinite卡的主卡客戶，在發卡後首3個月內簽賬／現金透支滿10,000港元，就會得到180,000富邦信用卡積分，可以兌換成「亞洲萬里通」12,000里；附屬卡客戶在發卡後首3個月內簽賬／現金透支滿5,000港元，則有90,000富邦信用卡積分，相當於6,000里。

據介紹，富邦Visa Infinite卡持有人以新台幣簽賬可得到20倍積分（相當於0.75港元=1里），日圓和韓圜簽賬為10倍積分（相當於1.5港元=1里），其他非港幣簽賬得5倍積分（相當於3港元=1里）；此積分計劃有效期至2024年2月29日。

海外簽賬日韓台最優惠 每月上限回贈8000里

資料顯示，此計劃不適用於分期付款之商戶簽賬，其他交易例如現金貸款、手續費及財務費用均不適用。客戶於此計劃所獲贈之額外積分將會合併計算（包括主卡及附屬卡），每月最高為120,000分（客戶可憑15分兌換1里，即最多8,000里）及整個推廣期最高為480,000分（即最多32,000里）。換言之，假設卡主去台灣旅行簽賬6000港元或以上，就已經用盡該月的優惠額度。

值得留意，所有海外簽賬之獎賞只適用於以當地貨幣結賬之簽賬，並不適用於以港幣結賬之外幣簽賬。此外，每兌換5,000里，客戶須繳付50港元手續費，每次兌換里數的手續費最低為250港元；意味無論兌換5,000里或是25,000里，也會被收取相同金額的手續費。而每次兌換里數之手續費最高為500港元。

兌換里數要收費 每次250至500元不等

客戶亦能憑富邦Visa Infinite卡，免費使用香港及海外環亞機場貴賓室服務最多8次，有效期至2024年12月31日。

富邦銀行 (香港) 執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，隨着疫情大流行逐漸紓緩，全球各地開始解除防疫限制，預期大眾到海外旅遊的意欲亦會大增。有見及此，該行使推出富邦Visa Infinite卡，讓尊貴客戶在旅途中得到不同禮遇。

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