  • 29°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信用卡優惠】大戶獨有 海外簽賬最平$0.75=1里／8次免費機場貴賓室

精明消費 11:47 2023/04/17

分享：

分享：

富邦銀行今天宣布推出富邦Visa Infinite卡，主打旅遊禮遇及優惠，只供在該行擁有個人「每日全面理財總值」達100萬港元或以上之受邀客戶申請。

2023年12月31日或之前，成功申請富邦Visa Infinite卡的主卡客戶，在發卡後首3個月內簽賬／現金透支滿10,000港元，就會得到180,000富邦信用卡積分，可以兌換成「亞洲萬里通」12,000里；附屬卡客戶在發卡後首3個月內簽賬／現金透支滿5,000港元，則有90,000富邦信用卡積分，相當於6,000里。

據介紹，富邦Visa Infinite卡持有人以新台幣簽賬可得到20倍積分（相當於0.75港元=1里），日圓和韓圜簽賬為10倍積分（相當於1.5港元=1里），其他非港幣簽賬得5倍積分（相當於3港元=1里）；此積分計劃有效期至2024年2月29日。

海外簽賬日韓台最優惠　每月上限回贈8000里

資料顯示，此計劃不適用於分期付款之商戶簽賬，其他交易例如現金貸款、手續費及財務費用均不適用。客戶於此計劃所獲贈之額外積分將會合併計算（包括主卡及附屬卡），每月最高為120,000分（客戶可憑15分兌換1里，即最多8,000里）及整個推廣期最高為480,000分（即最多32,000里）。換言之，假設卡主去台灣旅行簽賬6000港元或以上，就已經用盡該月的優惠額度。

值得留意，所有海外簽賬之獎賞只適用於以當地貨幣結賬之簽賬，並不適用於以港幣結賬之外幣簽賬。此外，每兌換5,000里，客戶須繳付50港元手續費，每次兌換里數的手續費最低為250港元；意味無論兌換5,000里或是25,000里，也會被收取相同金額的手續費。而每次兌換里數之手續費最高為500港元。

兌換里數要收費　每次250至500元不等

客戶亦能憑富邦Visa Infinite卡，免費使用香港及海外環亞機場貴賓室服務最多8次，有效期至2024年12月31日。

富邦銀行 (香港) 執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，隨着疫情大流行逐漸紓緩，全球各地開始解除防疫限制，預期大眾到海外旅遊的意欲亦會大增。有見及此，該行使推出富邦Visa Infinite卡，讓尊貴客戶在旅途中得到不同禮遇。

【每周特色存息】定期存款賺里數 21套日本機票當利息

【亞洲萬里通】里數就快到期點算好？3個兌換機票以外的用途

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻  消費券及「五一」受惠股追蹤

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【大灣區消費】北上必備5大類APP 用香港電話都可登錄
2023/04/15
【大灣區消費】北上必備5大類APP 用香港電話都可登錄
【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項
2023/04/14
【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項
【亞洲萬里通】里數就快到期點算好？　3個兌換機票以外的用途
2023/04/10
【亞洲萬里通】里數就快到期點算好？　3個兌換機票以外的用途
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
2023/04/01
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【扣税2023】課稅年度將完結 一文睇清「扣稅三寶」邊間好
2023/03/27
【扣税2023】課稅年度將完結 一文睇清「扣稅三寶」邊間好
電子支付 著數優惠 亞洲萬里通 疫情 富邦銀行 港元 日圓 信用卡 零售 香港

下一篇文章

消費券2023懶人包 商戶/支付平台戶最新資訊、優惠合集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落
【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）
深水埗全新5000呎火鍋店 四款酒製濃郁湯底 即日新鮮處理騸牯、特色手工餃
深水埗全新5000呎火鍋店 四款酒製濃郁湯底 即日新鮮處理騸牯、特色手工餃
消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏
消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏
大阪巨型Outlet本周開業 設「黑門市場」 結合Outlet商場共251店
大阪巨型Outlet本周開業 設「黑門市場」 結合Outlet商場共251店
【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項
【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款