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日發表Web3白皮書促科技「Cool Japan」 新加坡擬加密貨幣審查指引

博客 14:31 2023/04/17

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上周，加密貨幣市場交易量升至513億美元。比特幣於周三報 30,218美元，一周上升7.2%。以太幣一周上升1.1%，周三報$1,871美元。

日本發表Web3白皮書 促科技「Cool Japan」

日本政府Web3項目小組發佈一份白皮書，提出了增強該國加密貨幣行業的建議，並推出「Cool Japan」 項目，此為日本前首相菅義偉在科技領域推廣上的一大政策*。該白皮書概述了政府未來在區塊鏈、去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFT）和其他Web3技術的發展計劃。該白皮書還指出Web3行業缺乏會計標準是一個緊迫問題，建議基於日本商業模式設立DAO法律，並提出開發與日元掛勾的穩定幣。日本政府希望通過 「Cool Japan」 計劃，為Web3領域的企業創造良好的營商環境，同時確保消費者保護和監管合規性。

新加坡擬定銀行審查指引監管加密貨幣

據彭博報導，新加坡金融管理局（MAS）正在擬定措施來監管該國的加密貨幣行業。MAS與新加坡的銀行合作，將擬定統一標準，以便銀行篩查來自加密貨幣領域的潛在客戶。該措施涵蓋所有提供支付、交易和轉移數字資產服務的公司，覆蓋不同數字資產，包括穩定幣(stable coin)、非同質化代幣 (NFTs)、可轉讓的遊戲和串流媒體積分（transferable gaming and streaming credits）。這些指引將有助解決洗錢和恐怖主義融資風險等問題，並確保市場遵守與加密貨幣相關的法規。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,568點，一周上升3.6%，信昇加密穩定幣指數報1000.16點，一周上升0.03%；信昇比特幣指數報7,299點，一周上升7.2%；信昇以太幣指數報16,261點，一周上升1.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 
信昇加密貨幣指數 6568  +3.6%（+229）
信昇加密穩定幣指數 1000.16 0.03133% (+0.31329) 
信昇比特幣指數 7299 +7.2%（+492） 
信昇以太幣指數 16261 +1.1%（+182）
*截至2023年4月13日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。   

*編按：日本執政黨自民黨數字社會推進本部的Web3項目組，4月6日發表《Web3白皮書：邁向人人都能使用數字資產的時代》倡議提案，在加密貨幣稅收、立法、注冊審查等方面提出一系列建議。Cool Japan」日本向世界推廣日本文化軟實力的宣傳計劃和政策。2010年日本政府正式成立「Cool Japan」海外推展室，旨在打造國家整體品牌在全球範圍內推廣日本文化產品和技術，增加日本文化出口。現任首相岸田文雄上任後，推出一系列支持Web3科創產業的政策，更在經濟產業省下專門設立了一個負責Web3的辦公室，推進日本數字經濟發展。

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撰文 : 潘啟希 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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