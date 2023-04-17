幾歲不應再「攤大手板」? 年輕人認為22歲 老一輩認為19歲

以為孩子長大成人，是時候回報父母的養育之恩? 事實上，大多數父母即使照顧孩子到成年，對子女的「養育」仍然未結束，更要犧牲自己的「退休老本」。 據 Bankrate 獨立研究金融公司一份最新調查顯示 ，近 70%育有 18 歲或以上孩子的父母指出，他們仍為子女生活提供經濟援助。

X 世代父母（調查定義為年齡在 43 至 58 歲之間的人）比嬰兒潮一代更有可能幫助他們的孩子，其中 36% 的人表示他們做出了重大的金錢犧牲。

老一輩期望年輕人更早財政獨立

最年輕一輩的Z世代，平均傾向認為22歲正式踏入「自己開支自己付」的分界線，電話費、卡數等都在21至22歲開始才自己支付；而住屋開支及醫療保險費用，更應從23歲或24歲才開始自己支付。

但最年老一輩的嬰兒潮一代就認為，年齡接近20歲的孩子，即可能19歲就應該開始為自己的賬單負責。例如卡數及電話費，應該19歲開始就自行支付，住屋開支亦應在21歲起自己支付。

雖然「孩子」已成年，亦不見兩老的負擔能夠減輕， 調查發現 大約一半父母為已成年孩子而動用緊急儲蓄或推遲償還債務， 43%人表示，為撫養成年子女已經耗盡自己的退休基金。 即看圖示相關情況:

援助孩子不應如開「空白支票」銀碼日期無限制

Bankrate 高級分析師Ted Rossman 表示，無論人們認為何時才是時候切斷與孩子們的援助，這份期間亦不應如「空白支票」一樣，連銀碼和日期都毫無限制，相當於完全無限期的施捨。雖然 父母都 善解人意並樂意幫助孩子，但有時經濟援助太過份反且令子女獨立無了期，對孩子的供養附上具體金額或時間框架可能會有所幫助。

Bankrate 高級分析師Ted Rossman指出，就像在飛機事故指引所指「在幫助他人之前，要先戴好自己的氧氣面罩」一樣， 即使年輕人正在與學生貸款和為成家立室掙扎，但如果父母為了幫助子女而不顧自身過度地幫助，最終可能會危及自己的財務安全。

45%父母資助成年子女生活 平均每月資助過萬 當中逾一成兒女超過35歲

7成全職年輕人交家用 公價5,000元 存款要有這個金額 才有安全感

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