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【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落

精明消費 18:23 2023/04/14

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香港地百物騰貴，本以為政府派發消費券有助舒緩生活成本，卻成為了超市的加價源頭。近日就有網民表示，大型超市在港府宣布派發消費券後、近兩個月連連加價，部分貨品升幅達兩成，引起網上討論。

一名網民在討論區發文指：

以前出前一丁$30 有10包
而家$32得8包

廁紙$60 2大條，而家差不多$70

帖文一出，就引起不少網民共鳴，表示每年派發消費券前夕也是這樣；又有網民指出，雖然超市於每年新年「旺季」時都是「例牌加價」，但過了新春佳節後就會復常，但現在自從有了消費券後，就不再回調。更有網民認為，大型超市的貨品比網購貴，為何不用手機下單後，安在家中等收貨？

本網翻查消費者委員會「網上價格一覽通」網站，發現的確不少商品大幅加價。資料顯示，截至4月14日中午為止，市面上每包出前一丁即食麵的最低價格由過去30天的4.5元，上調至近7天最低價4.9元，金額看似不多，但升幅高達8.9%。

其他個人護理、清潔用品升幅更大，例如滴露萬用消毒濕紙巾（80片）由過去30天最低價49.9元，增加至過去7天的54.9元，升幅逾10%；不過最高價微微下調，由過去30天最高價57元，降至過去7天最高價55元，跌幅3.5%。而沙宣清盈柔順潤髮乳（750毫升）亦由過去30天最低價59元，加價7.9元或13.4%至66.9元；最高價亦由過去30天的92元，大幅下調至過去7天的79元，變幅為14.1%。

事實上，因應消費券派發，不少超市亦有推出「買券送券」的優惠。例如在百佳買面值50元的禮券滿1000元，就會額外送200元的現金優惠券。當中除了包括2張50元百佳門市現金優惠券，其餘100元分別為1張50元PNS網購現金優惠券，以及1張50元屈臣氏門市現金優惠券。

可是，網民似乎對這些優惠不太受落，表示：

原本$1000嘅野
佢加價兩成
姐係變左$1200

佢送$200咪姐係等於無送

呃人架
送個200入面得100係百佳用
其他一係watsons 一係online shop 用
仲要成500先用得
就算係送個100百佳券
都要夠100先可以用50
仲要月尾限期

對於這些不滿聲音，有網民則認為：

佢哋（超市）越加，咪越唔幫襯哋囉
唔明點解要去百佳惠康買？
仲要經常迫人買兩件先有得平少少 

出面藥房，零食店，甚至網購，求其搵間都平過佢哋

其實作為消費者，每人都可以藉著自己的消費主權，自由地選擇商品。根據消委會指引，消費者應該在購物前，研究和比較各商戶的產品價格和質素，以確保物有所值，這做法亦可促使市場更有競爭活力；更表示提供價格折扣優惠乃個別經營者的商業決定，消費者不宜假設一定可以獲折扣。香港是自由市場，價格可因個別經營者的不同經營成本和其他因素而有差別。

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