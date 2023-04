你係投資定投機？態度決定高度 明智決策須認清投資目的風格

說起「投資」一詞,你會聯想到什麼?

股票、房地產、債券、黃金······這些都是不同的投資產品,這些產品五花百門、琳琅滿目,筆者亦未能盡錄。有人會說,投資能讓我們累積財富、產生被動收入,早日達到「FIRE」的境界,亦即「Financial Independence, Retire Early」的簡寫,中文意指「財務獨立、提早退休」。亦有人會從字面上聯想到透過投資,就能輕鬆致富的雄心壯志。 然而,筆者想邀請讀者們用少許時間思考以下問題:

投資對你而言,是「正面」還是 「負面」 ?

「投資涉及風險,風險管理你要知」這句話,相信大家都耳熟能詳。乍看之下, 「風險」一詞看似負面,但其實它的本意只是指出「事情發生的不確定性」,因此在投資角度上既可以是「負面風險」, 亦可以是「正面風險」,前者指人們透過利用投資招致負面結果,例如出現虧損、形成財務危機等問題;後者則指人們透過利用投資得到正面結果,亦泛指財富增長的機遇。因此,風險一詞其實是中立的,也是我們其中一個管理財務的工具 。

從理財社工的角度而言,我們認為「你不理財,財不理你」,因此面對投資,我們關注的不是「要不要投資、買什麼number」,而是自我審視投資心態,檢視自己的內在投資因素。內在投資因素可以簡單分為以下兩類:

個人投資目的

除了財富增長,投資者有時會否不自覺地帶著其他目的。或許你都曾聽過以下言論:

投資者A:「我認為識得投資好cool喎!我身邊啲朋友都會投資,我都要一齊先得!」

投資者B:「我今次投資是為咗實踐自己所學嘅技巧, 測試一下自己嘅投資技能,亦會清晰釐訂投資範圍。」

認清自己的投資目的,我們才能更精準地規劃,做好迎接風險的對策和準備。

個人投資風格

有人曾說過,「管理投資風險,就是平衡市場上不同的可變因素而作出相應的投資行為。」筆者非常認同這一說法,但除了外在因素,我們也不要忽略個人內在因素,要定時回顧自己的投資風格。

一般在坊間參與投資前,相關機構會先讓投資者填寫一份問卷,這正正是一個讓投資者了解自己取態和風格的好時機。「投資風格」非常廣泛,包括投資年資、預計投資年期、預計投放投資時間、期望投資回報率、可承擔的 虧 損程度等等。

總括而言,投資是一個風險和回報兼備的過程。在進行投資之前,我們需要具備健康的投資心態,預留時間自我溝通,留意自己的投資目的與風格,以確保我們做出明智的投資決策,實現長期的投資回報。

最後,筆者想借用曾在2015年被《福布斯 》雜 誌封為Baby Buffet的著名投資者Bill Ackman的名言為此文作結。“Experience is making mistakes and learning from them”,意思是指 「經驗」就是讓我們經歷犯錯,但更重要的,是我們會否嘗試從這些經驗中學習,變成更強大的自己。

