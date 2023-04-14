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你係投資定投機？態度決定高度 明智決策須認清投資目的風格

博客 17:56 2023/04/14

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說起「投資」一詞，你會聯想到什麼？

股票、房地產、債券、黃金······這些都是不同的投資產品，這些產品五花百門、琳琅滿目，筆者亦未能盡錄。有人會說，投資能讓我們累積財富、產生被動收入，早日達到「FIRE」的境界，亦即「Financial Independence, Retire Early」的簡寫，中文意指「財務獨立、提早退休」。亦有人會從字面上聯想到透過投資，就能輕鬆致富的雄心壯志。 然而，筆者想邀請讀者們用少許時間思考以下問題：

投資對你而言，是「正面」還是 「負面」

「投資涉及風險，風險管理你要知」這句話，相信大家都耳熟能詳。乍看之下， 「風險」一詞看似負面，但其實它的本意只是指出「事情發生的不確定性」，因此在投資角度上既可以是「負面風險」， 亦可以是「正面風險」，前者指人們透過利用投資招致負面結果，例如出現虧損、形成財務危機等問題；後者則指人們透過利用投資得到正面結果，亦泛指財富增長的機遇。因此，風險一詞其實是中立的，也是我們其中一個管理財務的工具 。

從理財社工的角度而言，我們認為「你不理財，財不理你」，因此面對投資，我們關注的不是「要不要投資、買什麼number」，而是自我審視投資心態，檢視自己的內在投資因素。內在投資因素可以簡單分為以下兩類：

  • 個人投資目的

除了財富增長，投資者有時會否不自覺地帶著其他目的。或許你都曾聽過以下言論：

投資者A：「我認為識得投資好cool喎！我身邊啲朋友都會投資，我都要一齊先得！」

投資者B：「我今次投資是為咗實踐自己所學嘅技巧， 測試一下自己嘅投資技能，亦會清晰釐訂投資範圍。」

認清自己的投資目的，我們才能更精準地規劃，做好迎接風險的對策和準備。

  • 個人投資風格

有人曾說過，「管理投資風險，就是平衡市場上不同的可變因素而作出相應的投資行為。」筆者非常認同這一說法，但除了外在因素，我們也不要忽略個人內在因素，要定時回顧自己的投資風格。

一般在坊間參與投資前，相關機構會先讓投資者填寫一份問卷，這正正是一個讓投資者了解自己取態和風格的好時機。「投資風格」非常廣泛，包括投資年資、預計投資年期、預計投放投資時間、期望投資回報率、可承擔的損程度等等。

總括而言，投資是一個風險和回報兼備的過程。在進行投資之前，我們需要具備健康的投資心態，預留時間自我溝通，留意自己的投資目的與風格，以確保我們做出明智的投資決策，實現長期的投資回報。

最後，筆者想借用曾在2015年被《福布斯》雜誌封為Baby Buffet的著名投資者Bill Ackman的名言為此文作結。“Experience is making mistakes and learning from them”，意思是指 「經驗」就是讓我們經歷犯錯，但更重要的，是我們會否嘗試從這些經驗中學習，變成更強大的自己。

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撰文 : 施海霆 香港家庭福利會理財教育中心認可理財社會工作員

欄名 : 從心學理財

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