消費券2023懶人包 商戶/支付平台戶最新資訊、優惠合集

2023年消費券計劃，再次向合資格市民分期發放總額5,000元或2,500元(香港永久居民或新來港人士)的消費券。政府先在4月16日利用2022年消費券計劃的登記資料，向合資格市民發放第一期3,000元消費券，餘額會在7月16日開始向符合2023年消費券計劃資格準則的合資格市民發放，以鼓勵及帶動本地消費，即看最新消費券優惠及消息:

消費券發放時間及詳情: 2023消費券首期3,000元將於4月16日派發，第二期2,000元消費券將於7月16日派發。

消費券電子支付工具、派發平台:可使用八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC。

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不同平台的消費券使用期限及限制

以AlipayHK、WeChat Pay HK、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC領取首期4月16日消費券，於10月31日到期；第二期7月16日發放的消費券，將於1月31日到期。

另外，以八達通領取4月16日首期消費券，需要在6月30日前用盡第一期3000元，才能於7月16日最早時間領取第二期2000元消費券，而第二期消費券須在10月底限期前用盡，才可領到第二期消費券。另外，消費券只可用於本地零售、餐飲商戶實體及網上，不可用於政府費及兌換現金等。

【消費券優惠最新消息】

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程序及時間表

一般來說，已成功登記2022年消費券計劃的市民，會在2023年4月16日透過其已登記的儲值支付工具帳戶直接獲發消費券。有關市民亦會在消費券發放當日收到手機短訊或應用程式推送通知。市民毋須再次登記。

▶ 善用消費券無難度

政府不容許市民利用購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳及兌現，有甚麼方法可以善用消費券及令支出更有意義?即看下列文章。

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