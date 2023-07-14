  • 33°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2023懶人包】商戶／支付平台戶最新資訊、第二期消費券優惠合集

精明消費 18:23 2023/07/14

分享：

分享：

2023年消費券計劃，再次向合資格市民分期發放總額5,000元或2,500元（香港永久居民或新來港人士）的消費券。第二期2,000元將於7月16日開始向符合2023年消費券計劃資格準則的合資格市民發放，以鼓勵及帶動本地消費，即看最新消費券優惠及消息:

消費券發放時間及詳情: 首期3,000元已派發，第二期2,000元消費券將於7月16日起派發。

消費券電子支付工具、派發平台：可使用八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC。

▶ 近期商戶優惠：

【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券 消費回贈高達$6,600

【商場優惠】旺角紅VAN文創市集打卡 消費滿額換新城音樂會門票 餐飲減$50優惠

朗豪坊送逾20,000份獎賞 消費滿$500登記後即抽即中 終極大獎四驅旅行車

【消費優惠】一田雪糕甜點祭 日本直送芝士蛋糕／足料榴槤雪條／3大港人愛牌獨家優惠

Mira Place綠色時裝月 買滿$1,000送$50現金券、捐贈衣物送$500商戶券

【好去處】13款特色蟹將軍澳首度亮相 一日館長／海下初探／生物考察 暑假保育之旅勿錯過

【今日優惠精選】H&M夏季大減價低至3折｜米線陣送薏米水、惹味雞翼尖

【今日優惠精選】小米7月消費賞 低至47折 ｜早晨咖啡限定8折優惠 

【好去處】黃金海岸X《大偵探福爾摩斯》 體驗小説場景打卡／推理遊戲／主題住宿

【好去處】尖沙咀Fortnum & Mason  3大限定優惠  $88美酒放題、贈送魚子醬

【今日優惠精選】友和勁抵加購低至37折｜自取Pizza即享半價

 

▶ 商戶優惠合集

【消費券2023】11大商戶優惠 $1000禮券送$200 超市百貨、電器傢俬消費券合集

【消費券2023】PayMe逾30間商戶優惠合集 滿額即減 優惠總值$4,000萬

【消費券2023】多個商戶BoC Pay簽賬優惠 最高獲$550現金回贈（附消費券使用教學）

【消費券2023】6大支付工具勁慳高達$430    友和一連四週閃購低至1折

 

▶ 旅遊優惠

旅遊平台「7.16消費券狂賞」 台北來回機票買一送一／$10機場快線車票／$499酒店優惠 鎖定時間競搶！

【消費券2023】旅遊平台一連5日優惠代碼準時開搶　涵蓋機票、酒店、火車票等產品

澳門再推買去程送回程優惠 首爾/釜山/濟州 單程機票$288起

澳門旅遊優惠 澳門金沙指定商戶消費滿$800起享立減 高達$888減免

 

不同平台的消費券使用期限及限制

以AlipayHK、WeChat Pay HK、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC領取首期4月16日消費券，於10月31日到期；第二期7月16日發放的消費券，將於1月31日到期。

另外，以八達通領取4月16日首期消費券，需要在6月30日前用盡第一期3000元，才能於7月16日最早時間領取第二期2000元消費券，而第二期消費券須在10月底限期前用盡，才可領到第二期消費券。另外，消費券只可用於本地零售、餐飲商戶實體及網上，不可用於政府費及兌換現金等。

 

▶ 消費券優惠最新消息：

【【消費券2023】滿60歲須換樂悠咭 不建議更改登記八達通 一個方法領券兼合併乘車優惠 (附步驟教學) 】

【首間手機銀行開通八達通自動增值 送$20現金回贈】

【【消費券2023】派5000元最快4月到手 首批先攞$3000 市民可轉換電子錢包嗎？】

 

▶本地著數體驗：

南豐紗廠消費滿$500送$250 買生力啤酒送便携式水樽

港鐵MTR感謝日 這4個日子車費半價 百樂酒店自助餐 低至68折

 

程序及時間表：

一般來說，已成功登記2022年消費券計劃的市民，會在2023年4月16日透過其已登記的儲值支付工具帳戶直接獲發消費券。有關市民亦會在消費券發放當日收到手機短訊或應用程式推送通知。市民毋須再次登記。

 

▶ 善用消費券無難度：

政府不容許市民利用購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳及兌現，有甚麼方法可以善用消費券及令支出更有意義?即看下列文章。

【消費券2023】首期得$3000 如何合併消費? 旅遊/電器/數碼 大額消費夾份俾都得

交通費如何慳上慳？ 運用乘車優惠三寶 車費65折起

【消費券2023】考車/學車價錢比較 一堂低至$272起 可用消費券支付

【消費券2023】四大名牌網購平台 $5000以下銀包、手袋推介

【理財記帳】今天開始管理開支 實測4個實用免費記帳APP推薦 遊戲類／多戶口／懶人必備

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費券2023

最新專欄文章 更多

【消費券2023】即日起可以轉會！PayMe 1,150元折扣券、八達通100萬張現金券！支付平台最新優惠合集
2023/06/05
【消費券2023】即日起可以轉會！PayMe 1,150元折扣券、八達通100萬張現金券！支付平台最新優惠合集
【消費券2023】MOKO名牌1折　BURBERRY銀包／PRADA皮鞋／MOSCHINO服飾　旅客$1萬「歡迎你禮包」
2023/04/25
【消費券2023】MOKO名牌1折　BURBERRY銀包／PRADA皮鞋／MOSCHINO服飾　旅客$1萬「歡迎你禮包」
【消費券2023】PayMe逾30間商戶優惠合集 滿額即減 優惠總值$4,000萬
2023/04/18
【消費券2023】PayMe逾30間商戶優惠合集 滿額即減 優惠總值$4,000萬
【消費券2023】多個商戶BoC Pay簽賬優惠 最高獲$550現金回贈（附消費券使用教學）
2023/04/17
【消費券2023】多個商戶BoC Pay簽賬優惠 最高獲$550現金回贈（附消費券使用教學）
【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落
2023/04/15
【網絡熱話】超市大幅加價迎消費券　出前一丁加價9% 推「買券送券」網民不受落
微信支付 支付寶 PayMe 電子支付 電子消費券 消費陷阱 消費資訊 港鐵 八達通 銀行

下一篇文章

【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】加國購物聖地推港客專屬體驗：廣東話服務、多種電子支付、VIP服務
【好去處】加國購物聖地推港客專屬體驗：廣東話服務、多種電子支付、VIP服務
【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品
【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【今日優惠精選】富豪酒店免費派雪糕｜試飲免費贈維他冷泡茶
【今日優惠精選】富豪酒店免費派雪糕｜試飲免費贈維他冷泡茶
【大灣區旅遊】港人都可以買的年卡　暢玩70多個景區！（附長隆水上樂園暑期優惠）
【大灣區旅遊】港人都可以買的年卡　暢玩70多個景區！（附長隆水上樂園暑期優惠）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款