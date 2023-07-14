【消費券2023懶人包】商戶／支付平台戶最新資訊、第二期消費券優惠合集

2023年消費券計劃，再次向合資格市民分期發放總額5,000元或2,500元（香港永久居民或新來港人士）的消費券。第二期2,000元將於7月16日開始向符合2023年消費券計劃資格準則的合資格市民發放，以鼓勵及帶動本地消費，即看最新消費券優惠及消息:

消費券發放時間及詳情: 首期3,000元已派發，第二期2,000元消費券將於7月16日起派發。

消費券電子支付工具、派發平台：可使用八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC。

▶ 近期商戶優惠：

【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券 消費回贈高達$6,600

【商場優惠】旺角紅VAN文創市集打卡 消費滿額換新城音樂會門票 餐飲減$50優惠

朗豪坊送逾20,000份獎賞 消費滿$500登記後即抽即中 終極大獎四驅旅行車

【消費優惠】一田雪糕甜點祭 日本直送芝士蛋糕／足料榴槤雪條／3大港人愛牌獨家優惠

Mira Place綠色時裝月 買滿$1,000送$50現金券、捐贈衣物送$500商戶券

【好去處】13款特色蟹將軍澳首度亮相 一日館長／海下初探／生物考察 暑假保育之旅勿錯過

【今日優惠精選】H&M夏季大減價低至3折｜米線陣送薏米水、惹味雞翼尖

【今日優惠精選】小米7月消費賞 低至47折 ｜早晨咖啡限定8折優惠

【好去處】黃金海岸X《大偵探福爾摩斯》 體驗小説場景打卡／推理遊戲／主題住宿

【好去處】尖沙咀Fortnum & Mason 3大限定優惠 $88美酒放題、贈送魚子醬

【今日優惠精選】友和勁抵加購低至37折｜自取Pizza即享半價

▶ 商戶優惠合集

【消費券2023】11大商戶優惠 $1000禮券送$200 超市百貨、電器傢俬消費券合集

【消費券2023】PayMe逾30間商戶優惠合集 滿額即減 優惠總值$4,000萬

【消費券2023】多個商戶BoC Pay簽賬優惠 最高獲$550現金回贈（附消費券使用教學）

【消費券2023】6大支付工具勁慳高達$430 友和一連四週閃購低至1折

▶ 旅遊優惠

旅遊平台「7.16消費券狂賞」 台北來回機票買一送一／$10機場快線車票／$499酒店優惠 鎖定時間競搶！

【消費券2023】旅遊平台一連5日優惠代碼準時開搶 涵蓋機票、酒店、火車票等產品

澳門再推買去程送回程優惠 首爾/釜山/濟州 單程機票$288起

澳門旅遊優惠 澳門金沙指定商戶消費滿$800起享立減 高達$888減免

不同平台的消費券使用期限及限制：

以AlipayHK、WeChat Pay HK、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC領取首期4月16日消費券，於10月31日到期；第二期7月16日發放的消費券，將於1月31日到期。

另外，以八達通領取4月16日首期消費券，需要在6月30日前用盡第一期3000元，才能於7月16日最早時間領取第二期2000元消費券，而第二期消費券須在10月底限期前用盡，才可領到第二期消費券。另外，消費券只可用於本地零售、餐飲商戶實體及網上，不可用於政府費及兌換現金等。

▶ 消費券優惠最新消息：

【【消費券2023】滿60歲須換樂悠咭 不建議更改登記八達通 一個方法領券兼合併乘車優惠 (附步驟教學) 】

【首間手機銀行開通八達通自動增值 送$20現金回贈】

【【消費券2023】派5000元最快4月到手 首批先攞$3000 市民可轉換電子錢包嗎？】

▶本地著數體驗：

南豐紗廠消費滿$500送$250 買生力啤酒送便携式水樽

港鐵MTR感謝日 這4個日子車費半價 百樂酒店自助餐 低至68折

程序及時間表：

一般來說，已成功登記2022年消費券計劃的市民，會在2023年4月16日透過其已登記的儲值支付工具帳戶直接獲發消費券。有關市民亦會在消費券發放當日收到手機短訊或應用程式推送通知。市民毋須再次登記。

▶ 善用消費券無難度：

政府不容許市民利用購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳及兌現，有甚麼方法可以善用消費券及令支出更有意義?即看下列文章。

【消費券2023】首期得$3000 如何合併消費? 旅遊/電器/數碼 大額消費夾份俾都得

交通費如何慳上慳？ 運用乘車優惠三寶 車費65折起

【消費券2023】考車/學車價錢比較 一堂低至$272起 可用消費券支付

【消費券2023】四大名牌網購平台 $5000以下銀包、手袋推介

【理財記帳】今天開始管理開支 實測4個實用免費記帳APP推薦 遊戲類／多戶口／懶人必備

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料