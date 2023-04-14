決戰未來　智能電動車Lexus RZ 450e

豐田新任社長佐藤恒治在接替豐田章男不久後，隨即為車廠發表新計劃，目標是由現在去到2026年間，車廠會有10款純電動汽車面世，屆時的電動車年產量，更會達到150萬部。看看凌志RZ 450e全車充滿未來感的設計，根本就是凌志以至整個豐田集團步向電動化的重要一步。

▲ 凌志 RZ 450e 外形充滿未來科幻感，叫人眼前一亮。（道仁攝）

▲ 車尾的一字形尾燈設計，流麗有型。（道仁攝）

智能四驅

在2022年，豐田車廠於全球僅賣出了24,000部純電動車，以凌志名義出售的電動型號，數目自然更加少。繼之前的UX 300e後，RZ 450e乃是凌志第二部純電動車，動力上，它搭載了前、後各一個永磁同步摩打，合計最大馬力313匹，當中前摩打能產生27.12kgm最大扭力，後摩打的峰值扭力則為17.2kgm。

RZ 450e的四驅系統，名字是DIRECT4，是凌志車廠首個電動化四驅，透過車上的G-Sensor，電腦會實時監察車速、轉向角度、路面狀況等資料，再將前、後輪的動力比例於100-0及0-100之間作調整。同時，駕駛者可以在Eco、Normal、Sport、Range和Custom共5種駕駛模式中作選擇，藉此令加速、操控穩定性和節能表現時刻處於最理想狀態。

▲ 凌志標誌性的 Spindle 式鬼面罩改用一體式立體前泵把，流綫而具肌肉感。（道仁攝）

▲ 車尾起用全新世代的「LEXUS」尾章設計，簡約而極具美感。（道仁攝）

驚喜操控

早期的凌志SUV汽車，設計都以舒適為主，車架剛度和懸掛支承力也偏低。但現在的凌志自動車，一律起用e-TNGA模組式電動車車體結構，剛度高而重量低，電池組則全部放置在車底位置，為車輛提供了極佳的操控根基。而且RZ 450e的前懸掛，備有名為FRD（Frequency Reactive Damper）的智能避震系統，透過改變吸震筒硬度，令RZ 450e要舒適時有舒適，要操控時有操控。

另外，它的Vehicle Braking Posture Control，於制動時能夠減少車身前傾幅度，令重心不至於大幅度往前移，就算RZ 450e的車重超過2,100公斤，於出名多彎路窄的荃錦公路上，操控反應也不算很累贅，是一部頗有驚喜的凌志電動車。

▲ 車廂設計由日本傳統馬術中「Tazuna」韁繩駕馭哲學啟發，強調以駕駛者作主導。（道仁攝）

▲ 前懸掛塔頂位置裝有名為 Yamaha Performance Damper 的「頂巴」，有助強化車輛操控能力。（道仁攝）

從後趕上

再望望車廂，其Ultra-suede主要用料和凌志級數的造工水平，都絕對沒有令人失望。車廂內的智慧語音輔助系統、軚盤上的輕觸式多功能鍵、數碼儀表板、HUD抬頭顯示屏、14吋全高清輕觸控式熒幕連Apple CarPlay，以及其他常用操作按鈕，全都可以令駕駛者在視綫不離開路面的情況下操作。近年，無論是豐田抑或凌志，其純電動車的推售速度都完全落後於其他品牌，RZ 450e的出現，應該就是豐田集團大發雷霆，決心在這條電動車之路追趕對手的重要一步。

▲ 車廂前座備有紅外綫 Radiant Heater，後座則空間充裕，成功結合先進和舒適等重要元素。（道仁攝）

▲ 車廂採用全新的 Ultra-suede 物料，觸感順滑而質感豐富。（道仁攝）

▲ 全景色電子霧化天幕的玻璃採用 Low-E 塗層，有效阻隔熱力，降低車廂溫度。（道仁攝）

規格表

車型：5門5座位電動SUV

電池：71.4kWh鋰離子電池

可用電量：64.0kWh

最大馬力：204PS（前軸）/ 109PS（後軸）

峰值扭力：27.12kgm（前軸）/ 17.13kgm（後軸）

驅動形式：四輪驅動，單速自排，雙永磁同步摩打

懸掛：前~麥花臣柱／後~雙願骨

制動：前／後~通風碟

車身長 x 闊 x 高：4,805 x 1,895 x 1,635mm

前/後輪軸距：2,850mm

車重：2,110-2,125kg

車身風阻：cd0.28

輪胎：前~235/50R20／後~255/45R20

0–100km/h加速：5.3秒

極速：160km/h

平均耗電量：18.0kWh/100km

最高續航力：472km（NEDC計算方法）

充電時間：AC：11kW（約6.5小時）／DC：150kW（0-80%：約30分鐘）

售價：$629,320（「一換一」計劃）

查詢：Crown Motors-Lexus（2820 4020）

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