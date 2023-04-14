【每周特色存息】定期存款賺里數 21套日本機票當利息 收息攻略 20:30 2023/04/14 分享： 分享： 定期存款不是賺利息，而是賺里數？教你賺21套來回日本機票，不用像傳統定存般鎖足12個月，但要注意兩大細節。 ET至高息 【每周特色存息】定期存款賺里數 21套日本機票當利息 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款】6個月存期大比併 3.7厘賺息$9,250（4月14日更新） 今日 【定期存款】6個月存期大比併 3.7厘賺息$9,250（4月14日更新） 【定期存款】12個月最高4.9厘 港元最高3.8厘（4月14日更新） 今日 【定期存款】12個月最高4.9厘 港元最高3.8厘（4月14日更新） 定期存款2023 4大銀行比併 發鈔行長息最高3.6厘 短息最高10.9厘 今日 定期存款2023 4大銀行比併 發鈔行長息最高3.6厘 短息最高10.9厘 10萬元做定期存款 低門檻收息$3700 3個月存期最高息？（4月14日更新） 今日 10萬元做定期存款 低門檻收息$3700 3個月存期最高息？（4月14日更新） 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 2023/04/13 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 渣打集團（02888） 飛行里數 收息產品 機票 定期存款 日本