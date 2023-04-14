【消費券2023】AliplayHK 送$3000獎賞 名額10個

新一輪政府電子消費券又來臨，在全港合資格的成年人收錢之際，AlipayHK作為連續三年成為最多人選擇領取消費券的電子錢包，在首期消費券發放4月16日同日起，為期限內交易次數最多的人提供獎賞，同時為12至18歲年輕人推出專屬優惠，獎賞高達港幣150元。另外，AlipayHK亦聯同螞蟻銀行和一眾商戶，推出消費券用戶專屬優惠加碼消費券，獎賞總值高達港幣3,270元。即看優惠詳情:

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1. 12至18歲新用家開戶 獎賞高達150元

4月16日至4月30日推廣期內，12至18歲人士成功開通AlipayHK並完成身分認證，即可獲高達70元優惠；於推廣期內增值一筆不少於100元至賬戶餘額，可獲港幣15元優惠券。

另外，成功推薦12至18歲好友登記成為AlipayHK全新用戶，亦可獲50元優惠券，轉賬給合資格用戶同樣可獲港幣15元優惠券；完成所有任務可獲高達港幣150元獎賞，與好友一同分享優惠，消費更划算。

2. 交易次數最多前10位 獲3000元消費獎賞

4月16日至4月30日期間，AlipayHK消費券用戶付款次數最多頭10位可獲3000元消費優惠，第11至2000名付款次數最多消費券用戶則可獲得100元消費優惠。不限次數不限金額扣除獎賞。

3.指定時間入品牌商戶 搶高達120元優惠券

4月16日至4月30日，每日指定時間於指定時間進入指定商戶的品牌Channel，即可參與搶券活動，每次最多可獲8元優惠券，每位用戶於推廣期内每日可搶1張禮券，推廣期間最多可搶15張，總值高達120元。

另外，AlipayHK聯同商戶推出過百種優惠券，包括foodpanda、7-Eleven、CitySuper等，屆時進入消費券專區即可搶先領取優惠。

4.開通Ant Bank PayLater迎新賞150元 兼享4.5%存款寶利率

AlipayHK消費券用戶由即日起至4月30日，推廣期內首次成功開通由螞蟻銀行（香港）提供的Ant Bank PayLater並接受額度可獲高達150元迎新禮券，與此同時登記參與螞蟻銀行存款馬拉松活動並成功於推廣期使用Ant Bank PayLater完成至少一筆交易，便可享3個月螞蟻銀行存款寶年利率4.5%。只要用戶於指定期間維持10萬元存款達3個月，即可賺1122元利息。Ant Bank PayLater目前適用於淘寶及AlipayHK本地過萬線上合作商戶，消費時用戶可享3個月免息分期服務，買心頭好無難度。

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