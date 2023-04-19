無卡支付涉詐騙多14倍 商戶宜善用AI+機械學習減欺詐

隨著互聯網越來越普及，加上疫情的「推波助瀾」下，香港的電子商務正急速發展，信用卡網上交易也隨之增加，但龐大商機中其實隱藏危機。在與網絡攻擊與欺詐交易的搏奕中，商戶應如何確保支付安全，同時兼顧消費者的無縫流暢的付款體驗呢？

根據政府統計處香港零售業數據，去年零售業總銷售額中，全年網上銷售按年升20.80%。Statista資料顯示，本港電子商務市場收入年增長率預計為14.18%，在2025年前市場規模將達379.56億美元，用戶數量增至650萬個。

港信用卡詐騙 9成為無卡支付

電子商務市場發展蓬勃，商戶自然瞄準機會，在傳統的實體零售店以外，開拓網上業務增加收入。然而，由於消費者於網購時傾向採用電子支付工具，例如信用卡或電子錢包，從而衍生欺詐交易與安全隱憂。根據環滙香港數據顯示，在香港2022年信用卡詐騙（Fraud）個案中，無卡支付（Card-Not-Present）宗數佔9成，較實體卡（Card-Present）的宗數高出14倍之多， 當中涉及詐騙交易金額的比例為七比三，引起大眾對交易安全性和可靠性的擔憂，情況值得關注。

消費者在面對信用卡交易爭議及欺詐時，可向發卡銀行提出退款保障申請。但對商家而言，一旦遭受交易欺詐，不只會造成金錢損失，更有機會損害商譽，甚至失去顧客的信賴。而且他們未必有足夠資源和能力分辨正常及欺詐交易，到底商戶應如何迎戰？

演算法辨識風險 必要時加強驗證

企業高管人員通過投資於加強網絡安全應對欺詐挑戰，並有越來越多商戶採用人工智能（AI）及機械學習（Machine Learning）的解決方案，有效防範信用卡網絡交易詐騙。智能化反欺詐交易管理系統（Decision Manager）每年從超過680億筆銀行卡交易中，不斷透過機械學習及大數據演算法，在顧客付款時實時偵測及篩選潛在欺詐交易，限制欺詐損失和增加交易授權率之間取得平衡，讓合作的系統商能提供令消費者放心的付款方式。

EMV® 3-D Secure正是具體應用方案之一。消費者於網購時，所使用的裝置、地理定位、IP地址、瀏覽器、賬單地址及購物紀錄等，都會在國際發卡組織資料庫留下足印。付款時，AI會按所收集的大數據，實時進行風險概念驗證（Risk-based Authentication System），以評估交易風險及識別可疑交易，最後甚至可以發出「一次性密碼」驗證持卡人身份，加強網絡支付驗證的可靠度。

認證技術減少30倍交易爭議

除了為客戶提供無障礙、安全的支付體驗，該認證技術亦有助商戶減少與網上支付欺詐相關的風險和責任。根據環滙香港資料，採用EMV®3-D驗證的網上商戶，被持卡人檢舉有關信用卡交易爭議的個案宗數，比沒有採用該技術的少近80倍，涉及爭議的交易金額亦少30倍。而且，當商戶採取更全面的網絡保安措施，一旦出現交易爭議，意味着持卡人需承擔更大之責任，從而保障商戶權益。

電子商務和無卡支付逐漸盛行，智能化的網絡防欺詐解決方案，以及安全快速支付體驗和身份驗證技術，將變得至關重要，並有助商戶管理風險、吸引消費者與增強市場競爭優勢。

【關於作者】陳國輝是環滙有限公司的亞太區總裁，負責監管環滙在亞太地區的13個市場業務，從環滙在2006年開展亞太區業務以來就與公司密切合作，在出任現職之前，他曾擔任北亞洲總裁一職，管理香港、澳門、台灣和中國大陸的所有銷售活動和業務，也曾擔任過亞太區高級副總裁，負責營運與產品部門，在任期間，他帶領推動流動收款解決方案，並推出獲業界嘉許的尊貴客戶服務。

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