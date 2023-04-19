  • 27°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無卡支付涉詐騙多14倍 商戶宜善用AI+機械學習減欺詐

博客 10:30 2023/04/19

分享：

分享：

隨著互聯網越來越普及，加上疫情的「推波助瀾」下，香港的電子商務正急速發展，信用卡網上交易也隨之增加，但龐大商機中其實隱藏危機。在與網絡攻擊與欺詐交易的搏奕中，商戶應如何確保支付安全，同時兼顧消費者的無縫流暢的付款體驗呢？

根據政府統計處香港零售業數據，去年零售業總銷售額中，全年網上銷售按年升20.80%。Statista資料顯示，本港電子商務市場收入年增長率預計為14.18%，在2025年前市場規模將達379.56億美元，用戶數量增至650萬個。

港信用卡詐騙  9成為無卡支付

電子商務市場發展蓬勃，商戶自然瞄準機會，在傳統的實體零售店以外，開拓網上業務增加收入。然而，由於消費者於網購時傾向採用電子支付工具，例如信用卡或電子錢包，從而衍生欺詐交易與安全隱憂。根據環滙香港數據顯示，在香港2022年信用卡詐騙（Fraud）個案中，無卡支付（Card-Not-Present）宗數佔9成，較實體卡（Card-Present）的宗數高出14倍之多， 當中涉及詐騙交易金額的比例為七比三，引起大眾對交易安全性和可靠性的擔憂，情況值得關注。

消費者在面對信用卡交易爭議及欺詐時，可向發卡銀行提出退款保障申請。但對商家而言，一旦遭受交易欺詐，不只會造成金錢損失，更有機會損害商譽，甚至失去顧客的信賴。而且他們未必有足夠資源和能力分辨正常及欺詐交易，到底商戶應如何迎戰？

演算法辨識風險  必要時加強驗證

企業高管人員通過投資於加強網絡安全應對欺詐挑戰，並有越來越多商戶採用人工智能（AI）及機械學習（Machine Learning）的解決方案，有效防範信用卡網絡交易詐騙。智能化反欺詐交易管理系統（Decision Manager）每年從超過680億筆銀行卡交易中，不斷透過機械學習及大數據演算法，在顧客付款時實時偵測及篩選潛在欺詐交易，限制欺詐損失和增加交易授權率之間取得平衡，讓合作的系統商能提供令消費者放心的付款方式。

EMV® 3-D Secure正是具體應用方案之一。消費者於網購時，所使用的裝置、地理定位、IP地址、瀏覽器、賬單地址及購物紀錄等，都會在國際發卡組織資料庫留下足印。付款時，AI會按所收集的大數據，實時進行風險概念驗證（Risk-based Authentication System），以評估交易風險及識別可疑交易，最後甚至可以發出「一次性密碼」驗證持卡人身份，加強網絡支付驗證的可靠度。

認證技術減少30倍交易爭議

除了為客戶提供無障礙、安全的支付體驗，該認證技術亦有助商戶減少與網上支付欺詐相關的風險和責任。根據環滙香港資料，採用EMV®3-D驗證的網上商戶，被持卡人檢舉有關信用卡交易爭議的個案宗數，比沒有採用該技術的少近80倍，涉及爭議的交易金額亦少30倍。而且，當商戶採取更全面的網絡保安措施，一旦出現交易爭議，意味着持卡人需承擔更大之責任，從而保障商戶權益。

電子商務和無卡支付逐漸盛行，智能化的網絡防欺詐解決方案，以及安全快速支付體驗和身份驗證技術，將變得至關重要，並有助商戶管理風險、吸引消費者與增強市場競爭優勢。

【關於作者】陳國輝是環滙有限公司的亞太區總裁，負責監管環滙在亞太地區的13個市場業務，從環滙在2006年開展亞太區業務以來就與公司密切合作，在出任現職之前，他曾擔任北亞洲總裁一職，管理香港、澳門、台灣和中國大陸的所有銷售活動和業務，也曾擔任過亞太區高級副總裁，負責營運與產品部門，在任期間，他帶領推動流動收款解決方案，並推出獲業界嘉許的尊貴客戶服務。

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳國輝 環滙亞太區總裁

欄名 : 環滙支付透視

最新專欄文章 更多

2023年電商支付新趨勢 生物識別技術與元宇宙崛起
2023/03/22
2023年電商支付新趨勢 生物識別技術與元宇宙崛起
2023年電商支付新趨勢 社交商務及區塊鏈成兩大關鍵
2023/02/15
2023年電商支付新趨勢 社交商務及區塊鏈成兩大關鍵
餐飲業玩轉佳節營銷攻略 建立回頭客 提升營業額與品牌形象
2023/01/18
餐飲業玩轉佳節營銷攻略 建立回頭客 提升營業額與品牌形象
【聖誕節2022】佳節當前商戶4大吸客心法 附本地網購最熱門商品
2022/12/21
【聖誕節2022】佳節當前商戶4大吸客心法 附本地網購最熱門商品
網絡保安 科技產品 雲端 數碼轉型 虛擬銀行 網上購物 亞太 銷售 信用卡 澳門

下一篇文章

三大原因投資日本 今年投資亞洲不應「日本除外」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

能源股能否維持上升動力？推動能源市場的5大趨勢應留意
能源股能否維持上升動力？推動能源市場的5大趨勢應留意
【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
日發表Web3白皮書促科技「Cool Japan」 新加坡擬加密貨幣審查指引
日發表Web3白皮書促科技「Cool Japan」 新加坡擬加密貨幣審查指引
決戰未來　智能電動車Lexus RZ 450e
決戰未來　智能電動車Lexus RZ 450e
三大原因投資日本 今年投資亞洲不應「日本除外」
三大原因投資日本 今年投資亞洲不應「日本除外」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款