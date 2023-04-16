大阪巨型Outlet本周開業 設「黑門市場」 結合Outlet商場共251店

大阪鶴見三井Outlet Park於3月已結業關門，由另一個全新Outlet「三井Outlet Park大阪門真」補上，這個Outlet將於4月17日正式開業，位於大阪門真市，是三井不動產首次將Outlet及商場結合而成的複合型商業設施，商店多達251間，必可買到夠本！

三井Outlet Park大阪門真距離大阪市中心約30分鐘車程，可乘坐京阪本綫、大阪Monorail綫「門真市站」步行約8分鐘到達。大樓1樓及3樓為Lalaport商場，共有153店舖，當中有19間首次登陸大阪的商店，另有再次於日本開店的FOREVER21、LOFT及無印良品等。Outlet則進佔2樓，共有98間店舖，部分由大阪鶴見店搬遷，面積及數量均有增加，當中17間為首次於關西Outlet開設。

1樓的一半樓層為大型飲食區域，當中的「黑門市場」更是仿照日本橋的黑門市場而設，邀請了名店牛兆、海鮮店深廣及咖喱專門店New Daruni進駐，同層亦有超市、餐廳、快餐店及Cafe等食店。3樓更是一個大型美食廣場Food Terrace，不愁沒有美食。4樓為頂樓露天廣場「空之廣場」，設有大草地、公園、舞台及遊樂場，讓旅客可以在此休憩玩樂。

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三井Shopping Park Lalaport門真/三井 Outlet Park 大阪門真

地址：大阪府門真市松生町1-11

開業日期：4月17日

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 （收費文章）】

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