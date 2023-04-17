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戶外運動鞋開倉 低至$199 惠康現金券買$1000送$50

精明消費 07:30 2023/04/17

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. FREEX：戶外運動鞋開倉 低至199元

又是行山的好時候，即日起至5月7日，FREEX戶外運動鞋開倉，精選氣墊跑鞋低至199元，兩對更有優惠價350元。

地址：九龍青山道489-491號香港工業中心C座6樓C8室（香工時裝批發中心樓上）

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2. 惠康：買1000元購物現金券 即送50元禮券

由即日起至4月20日，於惠康分店購買現金券，買1000元即送額外50元禮券回贈，所有禮券都不設最低消費要求。

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3. 美珍香：禮券 買5送1 / 買10送3

由即日起，購買美珍香禮券五張就送多一張，買十張就送多三張。

禮券有效日期至2023年11月30日

購買方法:
1. 親臨美珍香香港門市購買 (K11 MUSEA 店、AEON STYLE 康怡店、黃埔店及機場店除外)
2. 網上訂購，門市取貨(不設送貨安排)
購買網址: 按此

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撰文：hket小編

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