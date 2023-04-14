年金計劃點挑選？ 權益可歸配偶？這4點要留意

根據政府統計處資料，香港男性的平均預期壽命為83.2歲，女性則為87.9歲。為規避因長壽所引致的財務風險，不少人都積極關注自己的退休策劃，而年金就成為熱門的退休策劃方案，只因藉著年金計劃，可將累積的財富日後轉化為每月收入，確保退休後能享有穩定的現金流。那麼，於選擇年金計劃時，應如何挑選一份配合自己需要的計劃呢？

一、年金派發期

年金派發期一般可分為按指定年期派發、派發至受保人指定歲數或無限期終身派發三種。由於我們無法準確預計自己的壽命長短，因此年金派發期是其中一個重要的考慮因素。若受保人的壽命較年金派發期或指定歲數長，則有可能出現「人還在，錢沒了」的退「憂」顧慮；而無限期終身派發的年金計劃，則可以提供源源不絕的現金流，確保年金受保人可以終身領取年金，即使活到100歲或更長壽，仍可於在世時收取年金，直至百年歸老，真正有效對沖長壽帶來的財務風險。

二、年金權益

「退休」是很個人化的人生規劃，因此，選擇年金產品時需留意年金權益選擇是否夠多元化，可全面配合你及家人的需要。現時市場上的年金計劃提供不同的年金權益，包括可與配偶共享的年金，即使其中一方離世，其配偶仍可繼續收取年金直至百年歸老；而年金金額每兩年遞增的年金選擇則有助抵銷通脹。此外，亦有提供現金價值回奉保證的年金，全面配合不同人士的退休需要。

三、靈活彈性

在不同階段我們對理財的需要或會不斷轉變，作為伴隨終身的退休策劃工具，年金計劃的靈活彈性便很重要。市場上有年金計劃提供多元貨幣選擇，可於投保時自選保單貨幣，日後亦可按需要轉換，以實踐不同人生階段的目標。一旦急需現金周轉，亦可透過靈活套現從保單中提取資金。除作為退休規劃工具，年金計劃亦提供自由分拆保單選擇，以饋贈摯愛家人，又或透過更改受保人將保單直接傳承給後代。

四、額外保障

現今年金計劃的產品特色越趨多元化，例如市場上有提供「精神上無行為能力」預設指示權益，讓保單持有人可預先作出指示，萬一因患上嚴重認知障礙症等指定疾病或精神上失去行為能力，其保單可由摯愛持有或作出適當安排，確保家人可於緊急情況下運用其資產。

雖然對很多在職人士而言，「退休」仍是很遙遠，然而退休是人生必經的「未來」，值得我們及早籌劃。藉著設計全面的年金計劃，體現「金錢時間值」的理財概念，創造豐厚的退休儲備，無憂地迎接「未來」。

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