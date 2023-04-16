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深水埗全新5000呎火鍋店 四款酒製濃郁湯底 即日新鮮處理騸牯、特色手工餃

精明消費 13:00 2023/04/16

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火鍋不論四季都一樣吸引，除了大家常吃的麻辣湯底，假如一轉充滿酒香無味精的湯鍋反且會否更加清新? ，深水埗新開張的「邊敘邊醉」火鍋店的一大賣點，就以酒入饌熬成酒味的湯底，配合招牌的手切騸牯牛，成為不少火鍋迷最新聚腳地。

    點擊圖片放大

餐廳樓高兩層，面積逾5,000平方呎，採用橙色及綠色調子，配上特色的酒樽形燈飾作點綴，帶出醇酒火鍋的主題。餐廳創辦人Lana是一位火鍋迷，開店目的是想提供一個讓食客與親友圍爐共聚、大快朵頤的地方，享受真正的香港地道火鍋美食。

4大酒類湯底任選:紅酒、花雕、清酒、啤酒

  • ▲ 數量稀少而珍貴的本地騸牯牛皇（$498），肉質嫩滑，充滿油花，輕輕以湯灼熱（圖），咀嚼時可感受豐腴的油脂，相當滋味。（餐廳提供圖片）
  • 吃完火鍋後，提議大家可吃甜品，包括楊枝金露（$48）、紅糖糍粑（$38）、特色冰粉（$38）。（餐廳提供圖片）
  • 一室採用橙色及綠色作主調，充滿特色。（餐廳提供圖片）

一鍋好的湯底絕對是火鍋的靈魂，餐廳主打4大酒類湯底，分別以紅酒、花雕、清酒、啤酒入饌，招牌之作是紅酒番茄牛尾鍋，靈感來自經典羅宋湯和牛尾湯的和諧融合，以醇厚的紅酒配合軟腍入味的牛尾及蔬菜熬成清甜湯底。上桌後可先呷一口湯，體驗最佳味覺享受。

另一款是以清酒做主題的清酒邊醉海鮮鍋（$328），湯底使用日本男山清酒，米香帶甜，配合日本昆布及木魚花，以及貝類和海鮮熬湯，包括花蟹、海蝦、鮑魚、青口、帶子、蜆及花甲，最適合用來配搭海鮮及蔬菜，鮮甜不油膩。

至於啤酒胡椒豬肚雞鍋（$268）就最具港式風味，濃郁的麥香相當討好。這款花雕藥膳鍋（筋𦟌╲雞）亦充滿特色，選用5年紹興花雕酒，加入多款中藥及材料令湯底具滋補作用，

新鮮騸牯 自家松露鮑魚、花雕醉雞餃子

  • 每天以人手製作的黑松露鮑魚餃（$138 / 6 隻）及花雕醉雞餃（$98 / 6 隻），選用薄身餃子皮，餡料滿滿，適合配搭任何一款火鍋湯底。（餐廳提供圖片）
  • 每天以人手製作的黑松露鮑魚餃（$138 / 6 隻）及花雕醉雞餃（$98 / 6 隻），選用薄身餃子皮，餡料滿滿，適合配搭任何一款火鍋湯底。（餐廳提供圖片）
  • 菜單參考
  • 菜單參考

火鍋材料也同樣精彩，餐廳雲集多款高質的手切牛肉，包括本地騸牯牛皇，即日新鮮處理的騸牯牛味濃郁，口感腍滑。餐廳還有兩款每天新鮮製作的手工餃子，包括黑松露鮑魚餃及花雕醉雞餃，兩者均選用超薄餃子皮，前者以原隻新鮮鮑魚及黑松露做材料，口感豐富；後者則以花雕酒及雞肉做餡料，並以傳統小籠包的概念把湯汁保留在餃子內，散發醉人酒香。其他火鍋材料還有蔬菜拼盤、脆炸響鈴及冰菜等。

為慶祝開業，即日起至4月17日，凡消費滿$1,500並追蹤「邊敘邊醉Bino N' Booze」Facebook專頁或Instagram @ BinoNBooze，均可免費獲贈新鮮龍蝦一隻（價值$488）；消費滿$3,000則可獲贈龍蝦兩隻，如此類推，先到先得，送完即止。餐廳亦提供室內泊車服務，車位數量有限，歡迎提前預約。

    點擊圖片放大

邊敘邊醉（Bino N' Booze）

地址：深水埗海壇街205號海珀地下及1樓A號舖

網上訂座：https://www.binonbooze.com/

營業時間：6pm -凌晨12mn

作者、責任編輯：招美寶

【原文: 深水埗全新港式火鍋店 嘗醇酒火鍋湯底+手切騸牯牛(收費文章)】

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