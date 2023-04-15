【大灣區消費】北上必備5大類APP 用香港電話都可登錄

自從與内地全面通關後，每逢假期都會有不少港人北上探親、旅遊及消費。除了大家熟知的支付工具微信和支付寶之外，究竟還有哪些内地必備App？以下將整理5大類別App，涵蓋飲食、交通、導航、住宿、娛樂及查詢等方面，讓北上之旅更便捷！

1. 飲食類App：美團、大眾點評、餓了麽

美團、餓了麽是内地最常用的外賣App，類似於香港的foodpanda、戶戶送，在酒店都可以品嘗特色美食。其中，美團除了外賣功能，還涵蓋酒店民宿、叫車、超市便利店、買藥及買火車高鐵票等功能，可謂全能型App。最重要的是各種外賣凌晨都可配送，夜晚想食宵夜都可以隨叫隨到，美團還會顯示外賣店鋪距離，如果不清楚附近有什麽美食，也可以將美團當成查詢App。

大眾點評類似於香港的Openrice，用於查詢美食店鋪的菜單、價錢、距離、取號排隊等詳細咨詢，該App也包括酒店預訂、購買電影票、休閑娛樂等功能，更可以查詢所處位置附近的美食、景點等。每間店鋪還推出多款限時搶購套餐，比現場點菜便宜不少，去店鋪就餐前記得先打開大眾點評查詢下優惠套餐先，每次都可以慳到不少。

另外，美團和大眾點評用香港電話號碼就可以登錄使用，唯餓了麽需要内地電話號碼注冊，不過美團和大眾點評已經可以滿足日常需求。

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2. 出行類App：滴滴出行、高德地圖、百度地圖

在内地，隨著call車App的興起，已經鮮少有人直接在街上截的士，而且每程費用非常便宜，可謂内地出行代步的好選擇。滴滴出行與香港的Uber操作非常相似，同樣需要在App上輸入起點和終點，再選擇車種，最後付款即可，如果想更慳錢，還可以選擇與其他人拼車。不過要注意，國際版的滴滴App不能在内地使用，現在最好的方法是在微信中搜尋「滴滴出行」，在小程序中call車即可。另外，雖然Alipay HK也有滴滴出行，但這並不能在内地使用，只可以在香港用。

對於在微信小程序中call車的支付方式，只要用香港身份證件驗證的Wechatpay HK，就可以成功在滴滴用港幣支付call車費用。同時，沒有内地手機號碼也沒有問題，只要有可以在内地接聽的香港電話號碼即可。

在内地是無法使用Google Map的，通常最常使用高德地圖和百度地圖，操作與Google Map沒有太大區別，不過如果是租車自駕的人士，這兩個地圖可以根據實時路況為你推薦最優的路綫，在繁忙時段能節省更多時間。

高德地圖和百度地圖除了導航功能之外，同樣有call車、訂酒店、買火車票、美食團購等功能，一應俱全。

對於高德地圖中call車，選擇的車型會較多，而且價錢更實惠，但付款方式只可以選擇微信支付、支付寶和雲閃付，不能使用香港錢包，相對比較不便。

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3. 住宿類App：携程旅行、去哪兒旅行

内地最常用的預訂酒店App是携程旅行和去哪兒旅行，兩者都是携程集團旗下品牌，除了預訂酒店之外，還可以預訂火車票、旅遊套餐、景點門票和查看旅遊攻略等，不定時還會推出訂購酒店優惠活動。

Trip.com也屬於携程旗下，當中酒店與内地版携程差別不大，唯價錢比内地App較貴，想預訂内地酒店，用携程旅行和去哪兒旅行更著數。

另外，使用香港手機號碼可以注冊携程旅行和去哪兒旅行，對於支付方式，通常支持微信、支付寶和信用卡，以酒店為例，每間酒店有不同的支付方式，如果沒有内地電子支付工具和内地銀行戶口，可以選擇到店支付。

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4. 社交類App：小紅書、百度貼吧、微博

在内地不能使用Instagram、Facebook等社交平台，如果想分享打卡照或查看當地玩樂、飲食好去處，可以使用小紅書App，很多網友會在該平台分享當地的好去處和感想，很多人將此當做一個查看攻略的App。

如果想知道更多當地的新聞或發問，也可以使用百度貼吧或微博，平台上有每天討論熱點，可以更了解當地風土人情。

其中，小紅書和微博都可以直接用香港電話號碼注冊賬號，唯百度貼吧只可以使用内地電話號碼登錄。

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5. 娛樂視頻類App：愛奇藝 、芒果TV、bilibili

如果在酒店想看電視，可以選擇愛奇藝 、芒果TV或bilibili三個視頻平台，有内地最新的電視劇、電影和綜藝節目。

這三個平台毋需會員、毋需登錄都可使用，不過部分電視劇集可能要會員，要注意這三個視頻平台僅限於内地地區使用，回到香港就無法使用，如果想成為付費會員，要謹慎考慮。

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