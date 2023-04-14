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影相手機大決戰 採徠卡Summicron鏡頭 小米13 Ultra可跑出嗎？

博客 15:35 2023/04/14

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薑餅人最愛用手機拍照，以往都愛用iPhone拍照，但近年iPhone拍照水平似乎跟不上其他對手，也讓薑餅人開始使用Android陣營的手機。最近用得較多的便是小米13 Pro。這部搭載了徠卡認證的三鏡頭機，其拍攝質素實在令人愛不惜手。

小米拍照旗艦Ultra系列將推新品

不過，手機拍照技術果真是難以追趕，今日看起來很先進的配置，明天可能取不值一提，這也是科技產品的特點吧。小米就在近期開始為下一代拍照旗艦小米13 Ultra熱身，並會在下周發佈。小米Ultra系列手機可算是小米頂級旗艦，十周年推出的Ultra當年的拍攝水平已經一絕。到了小米11 Ultra就把小屏幕放在主鏡側，讓用家可以主鏡自拍，非常突破，薑餅人也很喜愛這款手機。 至於去年推出的小米12S Ultra則是首部小米夥拍徠卡的手機，推出後大受好評，儘管沒有國際版，但不少香港用戶也入手一部來感受徠卡味。

徠卡提升手機攝影表現

徠卡不算是最早進入手機界的相機品牌，但產品銷量則數一數二，這要多得華為早年開始與徠卡合作。薑餅人還記得首部搭載徠卡相機的華為手機是P9系列，其相機影出來的效果，就是跟蘋果三星手機不一樣，濃厚色系讓相片多了一番情調。不過，華為開始與徠卡合作，手機光學防震成本還高，要到了後期P40開始，防震技術普及，令華為拍照的表現也開始追上了其他對手。

但隨著華為與徠卡結束合作關係，小米便搭上了徠卡，更在小米13系列大放異彩。雖然沒有送往評級，但實戰應用上實在非常不錯。光學防震讓夜攝效果突出，小米的動態拍照功能也能把小孩瘋狂跑跳的一刻捕捉下來。這對愛拍孩子的薑餅人是十分重要。

新機採用徠卡Summicron鏡頭  

雖然新的小米13 Ultra尚未發表，但兩家公司已開始為產品預熱。號稱有著「最完美的Leica Summicron鏡頭」主攝為1英吋可變光圈主鏡頭，全焦段四攝光圈覆蓋 f/1.8-f/3.0，12mm-120mm，等效 5X光學變焦。背後的相機數量變成了四個，三顆後置相機的焦段分別是23mm、75mm 和120mm。

小米表示，他們充分利用非球面鏡結構，釋放光路設計的靈活度，使得四顆鏡頭都具備驚人的小體積。在設計階段，每一個非球鏡面的形狀都由「超高階偶次多項式」來計算，鏡片的擬合精度達到了奈米等級。產品良率僅10%。

影相手機競爭火熱

這部手機聽起來十分吸引，有機會也必要找一部來試玩一下。不過小米還要面對其他對手競爭，例如在港剛發表的HONOR Magic 5 Pro便曾經是影相手機排名第一的產品，至於另一部剛登頂的Oppo Find X6 Pro，在內地甚為火熱，相信香港也可能有行貨，大家拭目以待了。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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