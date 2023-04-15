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【台北旅行】監獄活化成文青新潮點　「榕錦時光」結合美食／市集／歷史　日式風味打卡一流

精明消費 15:00 2023/04/15

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去年9月在台北開幕的「榕錦時光生活園區」，是當地文青的最新潮點，原身是台灣最大規模監獄「台北刑務所」，一度改建成為獄政官員宿舍，2013年再由台北市民間團體提出重點規劃，經歷多番修復工程，終於成為結合美食、市集、養生及歷史遺迹的「榕錦時光生活園區」，加上位置優越，是近期台北必遊景點。

「榕錦時光生活園區」由刑房宿舍改建而成，故設計仍保留大量日本民房風味，如舊式樓房、監獄圍牆等，同時新加入不少日式庭院，四周種有榕樹、芒果、香椿、樟樹等受保護樹木，新舊交融，拍照打卡一流，感覺也像香港的大館，但更有日本風情。現時共有16間商店進駐，由日本居酒屋、日式零食到世界級咖啡店都紛紛開業，十分熱鬧。

冠軍咖啡店  只設外賣

其中被稱為冠軍級數的興波咖啡，經常大排長龍，店子2004年由咖啡車攤檔起家，2013年至2016年連奪台灣咖啡大師賽冠軍，以及WBC世界咖啡大賽冠軍，更多次入選「世界最佳50間咖啡」。於榕錦時光的興波咖啡只設外賣，外形參考店子起家的咖啡三輪車，顧客可品嘗招牌的濾泡咖啡、義式咖啡及具創意Affogatto。

如想坐下來好好感受咖啡，另一間Simple Kaffa-The Coffee One便是不錯選擇，這裏有齊世界各地的競標豆、稀有豆、實驗豆，並聯乘興波咖啡獨特的糖漿烘焙法，造出一試難忘的滋味。

此外，以日式居酒屋風格打造的「臺虎居餃屋」，主打餃子配啤酒，新穎的日系餐酒空間，亦值得入內好好細味。

而主打厚醬Bagel的「好丘」，一直大受好評，其厚厚的貝果堆疊乳酪、手工奶凍與巴斯克蛋糕，令食感升級。店子有6款味道的厚Bagel，加上精選的眼睛朱古力，又是這裏必食推介。

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榕錦時光生活園區

地址：台北金華街167號

營業時間：周一至日11am至8pm

作者、責任編輯：陳家昌

【原文：台北新潮點榕錦時光 文青商店進駐必試冠軍級咖啡（收費文章）】

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