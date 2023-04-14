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有多少錢才感覺「財務安心」? 近4成人認為起碼要有呢個數

個人增值 12:10 2023/04/14

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金錢是安全感的其中一種來源，有錢生活自然有更多保障，過日子也能更加安心。但到底要有多少錢，才能令人感到財務上令人放心呢? 根據與 Momentive 及CNBC Your Money 美國財務信心調查顯示，最多人表示需要 100 萬美元才能會能感到「財務安心」。各人對「財務安心」的條件及定義是很主觀的，不同的人有不同的解讀，有些人可能會考慮到要償還的賬單或債務，或著眼於長期的開支或退休目標，但調查結果仍然反映出大家對所持有財富的期望值。以下是根據調查受訪者選擇的金額細分的結果︰

    點擊圖片放大

Momentive 及CNBC Your Money於今年3月27日至31日期間，對4,336 名美國受訪者進行調查，結果顯示，36%認為最少要有10萬美元（78萬港元），如果是10萬美元或以上，則佔了整體75%； 20% 的人選擇 100 萬美元(約780萬港元)。儘管收入六位數的受訪者當中有更多人表示需要 100,000 美元或更多，但所有收入水平的大多數人都保持穩定。

金融剛好高於個人債務水平
據徵信機構 Experian 的最新數據， 2022 年的平均個人債務餘額（包括抵押貸款和學生貸款）達 101,915 美元(約逾80萬港元)，因此，大多數受訪者表示需要10萬美元或更多才能在財務上感到舒適，是不無道理。

債務總額的上升也不足為奇，因為加息提高借貸成本，過去兩年工資增長亦落後於持續高企的通脹。根據信用局 TransUnion 最近的一份報告，信用卡債務在 2022 年創下歷史新高，比去年同期增長 18.5%。

根據 CNBC 和 Momentive 的調查，大多數年收入低於10萬美元的美國人表示他們靠薪水為生，而 32% 的收入超過六位數的人只有工資作為唯一收入。53% 的受訪者表示他們沒有任何應急儲蓄。超過四分之一的人存下的錢不到5,000美元(約4萬港元)，理財規劃師通常建議預留三到六個月的緊急開支，可見大多數人缺乏足夠的應急金水平。  

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