【消費券2023】旅遊平台一連5日優惠代碼準時開搶　涵蓋機票、酒店、火車票等產品

隨最新一輪電子消費券將於周日（16日）發放，攜程 （09961） 旗下Trip.com今天宣布，再度推出消費券優惠，由4月14日至4月18日（周五至下周二）一連五日推出各種旅遊產品的限量優惠代碼，涵蓋機票、酒店、高鐵、火車票及當地體驗產品；同時伙拍Mastercard推出500元機票優惠代碼及機場快線買1送1優惠。

Trip.com將於4月14日至4月18日每晚9時及4月16日凌晨12時，合共發布2,100張機票優惠代碼及600張酒店優惠代碼，供用戶在活動頁開搶。成功搶得之用戶可於翌日晚上11時59分前，以該指定優惠代碼預訂酒店或機票產品，就可以有滿1000元減200元優惠。

此外，200張高鐵火車票優惠代碼（不包括香港機場快線車票及日本JR Pass）將於4月16日晚上9時開搶，用戶輸入指定優惠代碼並以港幣付款就可以有滿200元減100元優惠。

在本次活動中，香港、澳門及內地萬事達卡卡主更可搶機票500元優惠代碼及機場快線買一送一優惠。由4月14日至4月18日，每晚9時將開搶共150張機票優惠代碼，用戶成功在活動頁搶得優惠代碼後，可於翌日晚上11時59分前，以該指定優惠代碼並以香港、澳門及內地發行之萬事達卡結賬，就可以有滿1000元減500元優惠。而在4月16日晚上9時，用戶以香港、澳門及內地發行之萬事達卡結賬，即可享指定機場快線單程車票買一送一優惠，名額300套。

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，香港政府已撤銷大部分疫情防控措施和重新通關，香港人生活重回正軌，四出外遊，旅遊業亦穩步復甦。隨著政府即將發放新一輪的消費券以振興香港經濟，預料將進一步提升市民的出遊及度假意慾。

■優惠代碼發放日期及時間■

日期 星期 時段 優惠代碼類別及價值 (港幣) 4月14日 星期五 晚上9:00 $200機票優惠代碼 $200酒店優惠代碼 $500 Mastercard 專享機票優惠代碼 快閃當地體驗產品優惠代碼，滿HK$31 減 HK$30 4月15日 星期六 晚上9:00 $200機票優惠代碼 $200酒店優惠代碼 $500 Mastercard 專享機票優惠代碼 4月16日 星期日 凌晨12:00 加碼優惠 $200機票優惠代碼 $200酒店優惠代碼 晚上9:00 $200機票優惠代碼 $200酒店優惠代碼 $500 Mastercard 專享機票優惠代碼 Mastercard專享機場快線買一送一優惠代碼 $100高鐵火車票優惠代碼 $100當地體驗產品優惠代碼 4月17日 星期一 晚上9:00 $200機票優惠代碼 $200酒店優惠代碼 $500 Mastercard 專享機票優惠代碼 4月18日 星期二 晚上9:00 $200機票優惠代碼 $200酒店優惠代碼 $500 Mastercard 專享機票優惠代碼

根據Trip.com（全球）數據顯示，以出行日期4月1至4月10日計算，香港出境機票訂單量與上月同期相比上升92%，按年激增3193%；出境機票頭３位目的地是台北、曼谷和首爾。香港到內地高鐵票量與上月同期相比大幅增長502%；香港到內地的前3高鐵站分別為廣州南、深圳北和廣州東。

此外，Trip.com 香港用戶入住境外酒店比上月同期增加181%，按年激增1734%；境外酒店頭3位目的地是深圳、澳門和廣州。而Trip.com 香港用戶訂購當地體驗產品比上月同期增加289%，按年激增7717%。

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