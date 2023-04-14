【消費券2023】11大商戶優惠 $1000禮券送$200 超市百貨、電器傢俬消費券合集

第一期消費券有$3,000，各大連鎖超市、電器店、網店、傢品專門店等都推出消費券優惠、或減價折扣促銷。最常見的就是禮券折扣，普遍買$1000禮券就送多$50起，又可延長使用期限，一舉兩得。無論是透過支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK抑或八達通，都有消費券著數，即看11大商戶優惠 ，超市百貨、電器傢俬、時尚餐飲消費券合集，將2023消費券慳到盡。

1.7-Eleven購買$300現金券 額外送多$30

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由即日起至6月30日，於7-Eleven以支付工具購買$300現金券($30 x 10張)，即送1張$30現金券。現金券有效期至2023年10月31日，而額外贈送的$30現金券需在2023年7月31日號前使用。即買即送，即當錢使。不過就不適用於買香煙或服務等項目（如交租、買點卡等），現金券數量有限，賣完即止。

2.實惠買滿$3,000可享即減優惠

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支援6大支付平台的實惠推出「消費券震撼賞」，全場傢俬即減高達$1,200，指定家品系列折上折，全線家居清潔產品額外9折、全線寢室產品額外85折，全線家居清潔產品額外9折，全線寵物食品9折，滿$3,000可享即減優惠，減價貨品亦適用，等於傢俬折上折。另外現時亦有落訂，以鎖定傢俬優惠，待收到消費券時再找尾數。





3.萬寧禮券最多送$200 消費券買滿$298即減$28

萬寧「消費券輪住賞」限時優惠

由4月17日至4月30日於萬寧分店購買萬寧禮券滿指定金額，可享額外禮券回贈：

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買滿$1,000送$50

買滿$2,000送$100

買滿$3,000送$200

萬寧滿298元即時扣減28元

4月16日起至4月30日，在萬寧分店以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe、BOC Pay購物滿998元，即時扣減148元。

由4月16日至5月31日，於萬寧分店購物滿298元，即時扣減28元；滿808元，即時扣減98元。4月16日至7月15日，在萬寧分店購物滿398元，即時扣減48元；滿698元則扣減98元。

4.city’super禮券$1000送$100

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City’super 推出消費券加碼賞，由即日起至4月30日，用4大支付工具，包括支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」、WeChat Pay HK或八達通，每購買$1,000 city’super購物禮券，即可獲$100電子禮券，多買多送，最高達$500。

5.一田買滿$1,000 送$110優惠券

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即日至5月14日，於一田分店以消費券支付平台付款，買家品、美容、電器、服飾、嬰兒用品及玩具滿$1,000，即送$110超市現金券。又買一田現金禮券滿$1,000，同樣加送$110超市現金優惠券。

6. 友和電子產品低至1折

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友和多項優惠，包括連續4周推出低至1折電子產品激荀閃購。另外針對Alipay、Boc Pay、八達通、PayMe、Tap & Go及WeChat Pay 六個消費券支付平台亦各有優惠，即日至4月30日，於友和YOHO網站或門市單一消費滿＄1,500，並輸入優惠碼「YOHOPM2023」及以PayMe付款，即減＄100。同店更支援多人以消費券合併付款，可參考以下文章。

【消費券2023】首期得$3000 如何合併消費? 旅遊/電器/數碼 大額消費夾份俾都得

7. AEON $3000即減$400兼送$100優惠券

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AEON推出「消費券購物滿Fun攻略」，多款電器家品廚具食品以超抵價發售。於AEON網上購物城購物滿$600或以上，按金額輸入優惠碼(如上圖所列)可享即減優惠達$400，消費滿$1,000再送$100電子優勢券。另外全線AEON百貨及超級市場亦推出大量均一價商品，易潔鍋、HALLMARK行李喼、皇冠衛生紙、家品、服飾、電器、傢俱均有折扣。

8.大家樂︰電子餐券買$1500送$400

大家樂推出「e+食電子餐券」套裝優惠，即日起至5月31日，在大家樂網店以PayMe購買每張價值$50的餐券，即可享「買10張送2張」及「買30張送8張」兩大優惠，等於買滿$500賺$100，以及買滿$1500賺$400。

電子餐券適用於大家樂分店，於午市及晚市可兌換招牌焗類、港式咖喱系列、意粉環球風情、單併燒味飯等主食1份，送餐飲及油菜各一，亦可補差價升級，轉配其他飲品及加配小食。

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9.百佳1,000元電子禮券額外送兩張100元

即日至4月23日，買百佳1,000元（500元兩張）電子禮券，額外送兩張100元PNS網購電子禮券。以每張訂單計算優惠，只適用於PNS網購，不適用於店取易服務。另外，新客戶在PNS網購，網上消費滿300元，並選用店取易服務，結帳輸入優惠碼「CNC34」，可獲30元即時折扣，再送40元百佳門市優惠券，能於再次買滿400元時使用。

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10.惠康$1000禮券送$50

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由4月14日至4月20日，於惠康分店買現金券，買滿$1000即送額外$50禮券回贈。所有禮券不設最低消費要求。贈送之總值HK$50禮券有效期至31/5/2023。

11.Nike2件享85折 $200折扣優惠碼

1.買滿2件指定正價或減價產品可享85折優惠

2.購買任何產品滿HK$1,000即可獲贈HK$200折扣優惠碼:

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即日至4月23日23:59期間，會員於 NIKE.COM 買滿 HK$1,000，即可獲贈 HK$200折扣優惠編號一個。優惠編號將於5月12日上午十時起發放至符合資格的會員賬戶購物車內，至5月21日23:59期間在 NIKE.COM 購買標有活動標籤的指定產品滿HK$1,200都可使用。

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