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買股票遇大股東減持 小股東應如何抉擇？

個人增值 08:30 2023/04/14

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近日，兩大科技巨頭騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 都被主要股東減持。作為小股東，一旦遇到大股東減持股票，應如何自處？這意味着股份的基本因素變差嗎？是否該跟風減持、沽貨？

近期，除了在巴菲特旗下投資公司巴郡減持比亞迪 （01121） ，各科技巨頭也遭遇大股東沽貨，除了投資機構，一些科技公司的高管也在賣出自家公司的股票。

1. 騰訊大股東Naspers減持股份
2001年，Naspers控股公司Prosus的子公司MIH以3200萬美元價格，買入騰訊46.5%的股權並成為其大股東，Naspers及Prosus為了籌集資金回購自身股票，從2022年6月開始，多次減持騰訊股份。

2. 阿里巴巴遭大股東軟銀減持
除了騰訊之外，日本軟銀也正在通過預付遠程合約，出售阿里巴巴股份，持股比例降至3.8%，曾經軟銀擁有阿里巴巴大約三分之一股份。軟銀表示，對阿里交易呈保守態度，為應對未來不確定的大環境，偏向增加現金，穩定財政。

3. 紅杉資本創始人減持美團
去年，紅杉資本創始人沈南鵬多次減持美團 （03690） ，從2019年開始，對美團的減持已達20多次，已套現資本數百億港元，包括美團創始人及聯合創始人也在2022年減持美團。而其實，作為美團的主要股東，騰訊近年也一再以實物分派的形式，減持美團的持股

減持為何會令股價下跌？
一般而言，企業大股東減持股份額度非常龐大，當市場上某種股票大量出售時，將出現供大於求情況，相應此股票將會貶值，價格隨之下降，所以每當大股東大舉沽貨，該企業股價會出現短期下瀉。

大股東減持對小股東有何影響？
大股東沽貨並不一定都是壞消息，投資者們最好冷靜分析大股東減持的原因，再做進一步打算，而大股東減持股票主要有3大原因：

1. 看淡所持有企業的未來發展
如果大股東覺得所持有企業未來發展受阻，所處行業前景有限，可能會通過儘早減持股份來減少自身損失。小股東們要留意企業所處行業近期動向，及該企業的近期發展情況，若是企業經營不善，可以選擇儘早跟隨大股東沽貨。

2. 大股東急需套現使用
大股東減持股票也可能是近期急需套現使用，例如個人原因想支持自己的公司發展、買車、買樓等。正如上述Naspers，需要資金實施回購計劃，因而持續沽出騰訊股份。但這並不能説明騰訊有不良問題，如果是大股東個人情況所致，小股東們可以不要急於跟隨沽出，結合企業發展及大市走向，再作決定。

3. 對員工進行股票獎勵
現時，很多企業會將股份作為獎勵，適量分配給為公司做出貢獻的員工，這也可能成為大股東釋放部分持有股份的原因。這種情況與所持股企業沒有關聯，小股東們亦無需急於沽出。

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為何大企業熱衷於分拆上市？ 對投資者有何影響？

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