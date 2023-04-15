【好去處】人氣Brunch放題 片皮鴨、墨西哥Tacos任食

「放題」、「任食」對香港人來說總是有種魔力，令人無法抗拒，加上近月疫情放緩，更加要來個報復式「暴飲暴食」。這次推介兩間城中CP值甚高的中菜點心，以及墨西哥餐廳酒吧任食Tacos的周末Brunch，絕對值得一試。

大館高級中菜 任點任食點心片皮鴨

這個於大館的Madame Fu-Grand Cafe Chinois，逢周五至日推出的LOVE TO BRUNCH周末早午餐（$780 /位），看似不便宜，但其實除任食點心及片皮鴨外，還包括每人各一款前菜、主菜及甜品，還可任飲汽酒、紅白酒及燒酎等，性價比令人滿意。

片皮鴨也是餐廳招牌菜，由燒味總廚鍾師傅主理，他堅持不用冰鮮鴨。鮮鴨烤過後保留皮下脂肪，鴨皮不經雪藏也沒有收縮，厚薄平均兼連肉，皮脆肉嫩。每位食客還可選3選1的前菜、4選1的主菜及甜品，全部均是即點即做，新鮮熱辣辣。

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Madame Fu-Grand Cafe Chinois

地址：中環荷李活道10號（舊中區警署）大館營房大樓3樓

電話：2114 2118

供應時間：逢周五至日12nn-5pm

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人氣墨西哥餐廳酒吧 無限供應Tacos

墨西哥菜未必是港人首選，但上環有間墨西哥餐廳Te Quiero Mucho，晚市長期滿座。小店的大廚來頭不少，由曾在全球50最佳餐廳第一位的El Bulli工作的墨西哥主廚Alejandro Ramirez Perez掌舵。他為了重現真正墨西哥菜風味，除辣椒、青檸及香葉都是直接從墨西哥進口外，就連盛載菜式的陶缽都是親自由墨西哥西部Guadalajara帶回來，一絲不苟，難怪會晚晚爆滿！

想一口氣試勻名廚招牌菜式，來吃Tacos任點任食周末Brunch（$388 /位）就最適合，價錢相當喜出望外。菜單包括了4款前菜、5款任點任食墨西哥卷餅，再加西班牙炸油條做甜品，價錢才$388。計計數，10款美食每款試一份，平均每份才$38，真的很超值。

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Te Quiero Mucho

地址：上環皇后大道中286號香港奧公館酒店地下及1樓

電話：3423 3290

供應時間：逢周六、日及公眾假期12nn-3pm

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文：CP值高周末Brunch放題 任食點心片皮鴨+墨西哥Tacos（收費文章）】

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