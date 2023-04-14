【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項

復活節長假期剛過去，相信不少港人亦蠢蠢欲動，計劃或已準備好下一次的旅行。近年有銀行推出外幣扣賬卡，能夠用於購物及外地提取現金。本網整合相關產品的資料，以及比較兩張市面上較受歡迎的外幣扣賬卡，希望大家以後去出國，要兌換外幣時不用再左撲右撲。

1. 什麼是扣賬卡？

扣賬卡不同信用卡或預付卡，是直接從銀行戶口扣款，因此必須綁定一個銀行戶口。卡的額度就等於你戶口的餘額，因此不用擔心會「碌爆卡」，不會涉及借貸。在外幣扣賬卡的玩法下，客戶可以在心水匯率時買入所需貨幣，然後到外地時提款，不再需要周圍去兌換店換錢。

2. 有甚麼產品可供選擇？

滙豐早前推出萬事達卡扣賬卡，主打外幣消費及提款，只要在戶口買入所需要的外幣，在提取時就會優先從相應的貨幣戶口直接扣賬。花旗亦有類似服務「Citibank Global Wallet」，客戶不需要額外申請一張卡，只要持有該行的「萬事達卡扣賬卡」或「Cirrus提款卡」，就可以用到此項服務。

資料顯示，滙豐和花旗同樣支援12種主要貨幣，包括港元、美元、英鎊、日元、人民幣、歐元、泰銖、澳元、新西蘭元、新加坡元、加拿大元及瑞士法郎。

值得留意的是，不論是滙豐或是花旗，也未有提供同樣受港人歡迎的台幣和韓圜。所以，如果要用這些未有包括在內的貨幣消費時，將會根據現行匯率以港元結算。

3. 有什麼優惠？

外幣消費方面，滙豐和花旗的萬事達卡扣賬卡均免收手續費（一般而言是1.95%）。滙豐的外幣簽賬無上限0.4%現金回贈，而花旗就有3%。要留意，花旗的「3%現金回贈」優惠將會在今年6月30日完結，會否延續尚待公布；目前而言，每名客戶於此推廣可得到的簽賬回贈上限為200港元。

海外提款方面，滙豐和花旗均免收自家集團的手續費。若使用萬事達卡網絡的自動櫃員機提款，滙豐的個人綜合理財戶口和滙豐ONE客戶，需要支付每次40港元手續費、卓越理財和尚玉則豁免；花旗也是豁免，惟需事先啓動「Citibank Global Wallet」及「海外自動櫃員機提款服務」。

4. 有甚麼地方要注意？

了解相關銀行的 海外自動櫃員機數量和位置 ，例如 日本沒有滙豐櫃員機 ，只能用萬事達網絡的櫃員機，但會有收費

，例如 ，只能用萬事達網絡的櫃員機，但會有收費 由於扣賬卡沒有信用額，如果存款餘額不足，交易或提款將被拒絕，記得要 存入足夠的金錢

留意海外自動櫃員機營運商 可能會收取附加費

留意每日提款上限，滙豐的每日消費限額為5萬港元（尚玉客戶為10萬港元），花旗Citigold及Citigold Private Client為4萬港元，Citi Plus客戶為2萬港元

▼ 點擊圖片放大 +2

八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼

【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）

報復式旅行＋外匯低水 花旗：2月日圓兌換次數首超美元

撰文︰蔡穎霖

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料