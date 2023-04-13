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【理財個案】80後月入8萬 持200萬現金無買股票 如何在60歲達成財務自由

退休規劃 15:50 2023/04/13

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眼見距離退休的年齡已經走近了一大半，但仍然未累積到足夠的財富，再過大半生希望能夠真正財富自由，到底如何及早計劃做好準備? 個案主角作為80後自己有做小生意，不過就沒有接觸股票，而是買了不少保險，怎樣理財才能有機會實現60歲開展退休生活的目標? 看看龔成是如何回應。

讀者:

老師，我係80後，想請教你理財建議。

本人做小生意月入8萬，現金200萬，無股票，人壽保險200萬，每月供儲蓄保險5000，無物業，想60歲財務自由，老師有咩建議？謝謝

龔成︰

想財務自由，就要計算自己的開支和被動收入的比例。只要做到被動收入大於支出，就是初步到達財務自由的狀態。你文中無提及物業資訊，由於每個人都有自住需要，如果你本身沒有物業，建議在考慮財務自由同時，都計劃購入一個自住物業，以減低租金波動的影響。因爲租金會是一個頗大的支出，如果退休之後，仍然要交租的話，將會是一個風險。

至於「保險」主要係用來防守，買足夠保障就可以。儲蓄成份架保險，唔係唔可以買。如果你個人風險承受能力好低，或者完全無投資能力，這類保險都有持有價值。但始終係財富增值角度，佢幫助好有限，一般我都就唔建議太多。

儲錢月供各半 選平穏增長及潛力股

做財富增值，應集中投資在優質資產(如優質股、物業等)，效果才會理想。未來時間，你可以用「平穏增長股」和「潛力股」去創建一個組合。你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

由於你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。到你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3-5成，視乎你當時投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

增進投資知識 分注入市

現時大市只是合理區中下部，你現有200萬資金可以先投入50-70萬，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下資金，就等大市出現一定程度的下跌，才慢慢加注，然後長線投資。除了透過以上月供方法，去累積資產外。同時間，你要去努力增進投資知識，來提升你財富增值效果。你要多讀投資相關書本、年報，新聞和報讀相關課程。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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