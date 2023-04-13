【人工智能】踏進AGI時代 超越人類智能 「大模型+大算力」解鎖更多可能

隨著人工智能（AI）實現顛覆性的突破，AI加速奔向通用人工智能 （AGI）。而當我們踏進AGI時代，「大模型+大算力」正是邁向通用人工智能的最可能成功之路。商湯科技於4月10日於上海舉辦技術交流日活動，商湯君將會上所見所聞稍作梳理，和大家分享AI行業如何解鎖AGI的更多可能。

所謂通用人工智能（AGI），是指讓機器具有與人類相當或超越人類的智能水平，並有如人類一樣，能夠應對不同領域的各種複雜問題，具有創造性和智慧。

大模型體系「日日新SenseNova」

商湯科技在技術交流日活動上，分享以「大模型+大算力」推進AGI（通用人工智能）發展的戰略佈局，並推出「日日新SenseNova」大模型體系，涵蓋自然語言處理、内容生成、自動化數據標注、自訂模型訓練等多種大模型及能力。

▲ 「日日新SenseNova」大模型體系

自然語言處理模型「商量SenseChat」

例如，商湯最新研發的語言大模型「商量SenseChat」，作為千億級參數的自然語言處理模型，「商量SenseChat」使用大量數據訓練，並充分考慮了中文語境，能夠更好地理解和處理中文文本。活動現場，「商量SenseChat」展示了出色的多輪對話和超長文本的理解能力。商湯也展示了語言大模型支持的幾項創新應用，包括：編程助手，可幫助開發者更高效地編寫和調試代碼；健康諮詢助手，為用戶提供個性化的醫療建議；PDF文件閱讀助手，能輕鬆從複雜文檔中提取和概括信息。

文生圖創作平台「秒畫SenseMirage」

「秒畫SenseMirage」文生圖創作平台，則是一個包含商湯自研AIGC大模型和便捷的LoRA訓練能力，並提供第三方社區開源模型加速推理的創作平台，旨在為創作者提供更加便利、完善的內容生產創作工具。秒畫「SenseMirage」不僅融合了超10億參數的商湯自研文生圖生成模型，還支持一鍵導入多個平台的開源模型或上傳用戶本地模型並對其進行特異性推理加速優化，結合自研模型及訓練能力，用戶可免除本地化部署流程，並基於開源模型自訓練模型，高效地生成更多樣的內容。在現場演示環節中，不僅演示了基於商湯自研AIGC模型的作圖，也介紹了用戶可導入開源模型並通過秒畫平台對該模型加速推理（作畫）的能力。

研發大模型、大算力迎AGI時代

商湯科技董事長兼CEO徐立表示：「在AI大模型時代，數據、算法和算力這三要素也在經歷新的演變，大模型參數量將以指數級的速率提升，而數據量隨著多模態的引入也將大規模增長，因此就必然會導致對算力需求的劇增。商湯以AI大裝置SenseCore打造AGI時代的基礎設施，並基於此將大模型體系命名為『日日新SenseNova』，寓意『苟日新、日日新、又日新』，希望在模型的迭代速度及處理問題的能力上可以日日更新，不斷解鎖AGI的更多可能。」

▲ 商湯科技董事長兼CEO徐立

商湯科技聯合創始人、首席科學家王曉剛亦表示，AGI催生了新的研究範式，即基於一個強大的多模態基模型，通過強化學習和人類回饋不斷解鎖基模型新的能力，從而更高效地解決海量的開放式任務。AGI將實現從『數據飛輪』到『智慧飛輪』的演進，最終邁向人機共智。

展望未來，商湯大模型研發期待在數據量上、參數結構上、以及能處理的問題上，可以日復一日的提高，攜手行業生態共同迎來更強大的AGI技術的突破，讓AI技術惠及每個人。

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