南豐紗廠消費滿$500送$250 買生力啤酒送便携式水樽

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 南豐紗廠：消費滿500元送250元

由4月14日起，於荃灣南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿500元，憑即日單據可獲得250元現金券 (包括100元電子購物現金券兩張及50元電子餐飲現金券一張)。



另外，由即日起至5月14日，憑邀請碼「2023MLSWC」登記成為NF Touch新會員，即可獲得1000 NF Points迎新禮遇。南豐紗廠即將於NF Touch推出不同活動，會員可於應用程式上即時報名，更有機會以NF Points免費換領各種體驗活動。

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2. 生力啤酒：買滿35元 送便携式保冷水樽

即日起至4月25日，來7-Eleven買生力啤酒滿35元或以上，即可獲贈生力便携式保冷水樽。

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3. MUJI：無印良品週間 會員消費額外9折

即日起至4月23日，MUJI passport手機app會員專享全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費額外9折，店內同時提供多項限定商品優惠，涵蓋多款春夏服飾、旅行用品、家居用品及食品等。

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撰文：hket小編

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