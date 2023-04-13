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【解構醫保】打波整親、懷疑患癌？照CT、PET和MRI 醫療保險有得claim嗎？

博客 11:22 2023/04/13

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CT Scan、PET Scan和MRI都是常用的影像診斷技術，簡而言之，就是透過影像呈現體內狀況，幫助醫生斷症。然而，即使同一個身體部位出現病徵，醫生也會按照病情需要，建議病人接受不同的檢測。病人或許會感到疑惑，CT、PET和MRI到底有甚麼分別？哪些病症適合用哪種技術？掃瞄出來的影像又有何不同？ 

認識CT、PET、MRI　各種影像診斷技術的原理是甚麼？

CT（電腦斷層掃描，Computed Tomography）：

  • 利用X光射線從多角度拍攝人體內部，再經過電腦技術合併多組影像，呈現斷層影像，從而深入檢查個別器官或部位，常用於掃描頭、頸、胸、腹和盆腔。
  • 雖然X光射線帶有輻射，但根據英國國民健保署（NHS）的資料顯示，CT Scan對病人健康的影響十分有限，導致病人日後患癌的機率少於2000份之一。若不濫用，病人接受CT檢查的好處一般大於輻射風險。

PET（正電子掃描，Positron Emission Tomography）：

  • 病人需要注射放射同位素藥物，其後進行全身或局部掃描，特點是可以檢查癌細胞的活躍程度。除了癌症，PET Scan也能用於診斷炎症、感染和神經系統疾病。

PET-CT（正電子電腦斷層掃描）：

  • 結合CT和PET，更有效地診斷出早期癌細胞病變、找出癌症源頭、辨別癌症的期數、擴散以至復發的跡象等。PET-CT Scan能夠檢查大部份腫瘤，包括常見的肺癌、肝癌、大腸癌和乳癌。

MRI（磁力共振，Magnetic Resonance Imaging）：

  • MRI是唯一沒有X光輻射的影像診斷技術，它利用強力磁場將人體內的氫原子短暫地重新排列，並經無線電釋放訊號，透過電腦運算後轉化為多角度影像。
  • 對比其他影像診斷技術，MRI在檢查身體軟組織和神經組織方面比較優勝，常用於檢查腦部、韌帶和關節等，亦可用於診斷部份癌症。 

CT vs PET vs MRI　影像診斷技術的特點比較

    點擊圖片放大

不論哪種影像診斷技術，掃描結果都需要由受過專門訓練的醫生解讀。同時，疾病的診斷需要多方面考慮，包括臨床病徵等，病人應與主診醫生溝通，決定最合適的治療方法。

醫療保險有得claim嗎？
CT、PET和MRI都屬於自願醫保的「訂明診斷成像檢測」，只要有主診醫生的書面建議，不論這些檢測是住院期間、抑或在診所或日間手術中心進行，都會獲得賠償。不過，受保人一般需要負擔其中30%的費用，其餘才由保險公司賠付。

至於其他非自願醫保的醫療保險，雖然也涵蓋CT、PET和MRI，但一般會列為「雜項」，並有附加條件，例如必須在住院期間進行，或因為檢查而確診某疾病等。投保前留意賠償上限之餘，亦要注意索償是按每次傷患，抑或每次入院計算。 

資料來源：香港綜合腫瘤中心、傳媒報道、香港專業醫療診斷中心政府自願醫保計劃網頁、私家醫院或醫療機構。

【文章來源：10Life；原題：【CT vs PET vs MRI】一文比較影像診斷技術　買醫保有咩要注意？
10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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