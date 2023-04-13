【解構醫保】打波整親、懷疑患癌？照CT、PET和MRI 醫療保險有得claim嗎？

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CT Scan、PET Scan和MRI都是常用的影像診斷技術，簡而言之，就是透過影像呈現體內狀況，幫助醫生斷症。然而，即使同一個身體部位出現病徵，醫生也會按照病情需要，建議病人接受不同的檢測。病人或許會感到疑惑，CT、PET和MRI到底有甚麼分別？哪些病症適合用哪種技術？掃瞄出來的影像又有何不同？
認識CT、PET、MRI 各種影像診斷技術的原理是甚麼？
CT（電腦斷層掃描，Computed Tomography）：
PET（正電子掃描，Positron Emission Tomography）：
PET-CT（正電子電腦斷層掃描）：
MRI（磁力共振，Magnetic Resonance Imaging）：
CT vs PET vs MRI 影像診斷技術的特點比較
不論哪種影像診斷技術，掃描結果都需要由受過專門訓練的醫生解讀。同時，疾病的診斷需要多方面考慮，包括臨床病徵等，病人應與主診醫生溝通，決定最合適的治療方法。
醫療保險有得claim嗎？
CT、PET和MRI都屬於自願醫保的「訂明診斷成像檢測」，只要有主診醫生的書面建議，不論這些檢測是住院期間、抑或在診所或日間手術中心進行，都會獲得賠償。不過，受保人一般需要負擔其中30%的費用，其餘才由保險公司賠付。
至於其他非自願醫保的醫療保險，雖然也涵蓋CT、PET和MRI，但一般會列為「雜項」，並有附加條件，例如必須在住院期間進行，或因為檢查而確診某疾病等。投保前留意賠償上限之餘，亦要注意索償是按每次傷患，抑或每次入院計算。
資料來源：香港綜合腫瘤中心、傳媒報道、香港專業醫療診斷中心、政府自願醫保計劃網頁、私家醫院或醫療機構。
【文章來源：10Life；原題：【CT vs PET vs MRI】一文比較影像診斷技術 買醫保有咩要注意？】
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欄名 : 保險解碼