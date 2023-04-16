百歲老人長壽秘訣：「我到99歲才退休」

許多人都在尋找長壽和幸福生活的秘訣，Gladys McGarey醫生等多位美國百歲老人向美國CNBC Make It和英國《衛報》分享了他們的經驗。

找到目標和同伴

102歲的Gladys McGarey是美國整體醫學協會創始人，她總是有明確的目標和為之而活的東西。她說：「如果你不去尋找，你就不會發現它。」

在她的書《美好生活：一位102歲醫生在每個年齡段保持健康和幸福的6個秘訣》中，「目的」是一個關鍵主題。她的熱情在於「生存醫學」（living medicine），它專注於「以老師的角度看待疾病和痛苦」。她說，通過了解疾病試圖告訴我們什麼，我們能找到對付它們的最佳方法。

當你在尋找自己的「為什麼」時，你會找到自己的社群。McGarey告訴CNBC Make It：「有些人在你的生活中來去匆匆，但你會選擇真正幫助支持你的人。」

哈佛大學一項長達85年的研究發現，長壽和幸福的關鍵是「社交健康」，這意味著客觀審視我們投入人際關係的方式、改善不平衡，讓自己與他人成為更好的朋友和夥伴。

McGarey說，在人生逆境時，不要被困住；如果你真的陷入困境，就去尋找光明。它總是在那裏，你只需要繼續尋找。

繼續工作 保持頭腦專注

Margaret Stretton現年100歲，她的眾多興趣使她擔任了速記打字員、簿記員和籌款人等多個角色，它們激勵她繼續以某種身份工作。「我成為了一名聖器管理員，直到99歲才退休，」Stretton向《衛報》表示。即使在100歲時，她的工作也沒有停止；在過去兩年中，她一直在為社區慈善機構製作蜜餞和果醬。

當人們年老時，繼續從事某些工作對大腦有益。一項研究表明，每週工作不多於25小時，能改善40歲及以上人群的認知功能。

與親友在一起

98歲的Larry Janisse在一切事物中尋找幽默，以此來保持年輕，他覺得生活中必須要有歡笑。他經常和好友一起打高爾夫球，出去結識新朋友。他說，是家人和社群讓他堅持生活下去。

作爲一位有6個兒子和5個女兒的父親，他發現被親人包圍是最大的快樂，尤其是在一年一度的家庭團聚期間。當遇到壓力、不知該如何做時，他會打電話給孩子們、和他們交談，聽聽他們的想法。

以積極眼光看待生活

據《衛報》報道，現年103歲的Roslyn Menaker強調，擁有積極的人生觀對長壽很重要，要保持善良、慷慨，並且盡量不要過多操心。她在每天散步和時尚的衣櫥中找到了快樂。她説：「我喜歡看漂亮衣服和外出就餐。我有一個很棒的護工。她給我修指甲和修腳，還給我染頭髮。」

盡可能多走走

步行是Malcom Idelson的首要長壽秘訣，也是他多年來一直堅持的一項鍛煉。

94歲的他每天堅持步行，不找任何藉口中斷。情緒低落時，他選擇出門步行，然後會感覺好多了。

研究表明，每天以輕快的速度走1萬步、持續30分鐘，可助延長壽命、降低患重病和死亡的風險。

Idelson退休前是一位住院醫師和研究員，在醫院工作時從來不坐電梯。「我是一個步行者，走上台階。跑上跑下。每個人都知道。它就在我的血液中。」

在紐約，他也不常坐的士，而是盡可能步行，會從第73街走到第84街。他説：「我快95歲了，現在我過得很好。」

重視身心健康

103歲的Ruth Sweedler對CNBC Make It說：「讓你的身體和頭腦保持良好狀態，那你就成功了。」

她和妹妹Shirley Hodes通過堅持5種做法，都活過了100歲。她們經常散步，與人建立聯繫，並堅持均衡的低脂肪飲食。

保持積極心態同樣重要：「我對一切都感興趣，且活在當下，」Sweedler説，「我不回顧過去；我向前看。」

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