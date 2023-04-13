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瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮第二部曲

博客 12:49 2023/04/13

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全球引頸以待的年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇跡）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，大會表示在社交平台上相關帖文高達180萬，預計觸及人數逾6億，本報亦把此次錶展推出的腕錶分成三部曲，分門別類介紹給讀者，各位stay tuned！

精鑲細選

每年各大錶牌都把玩最新的技術，又或將精雕細琢的工藝和挑選寶石融入腕錶之中的細心。而鐘錶與珠寶的關係，像糖黐豆一樣，密不可分，互為表裏。

第七款Prive系列　CARTIER

品牌最近在港大搞「百樣玲瓏—卡地亞與女性」，着實要回顧其176年歷史，經典作不勝枚舉。品牌推出Prive系列，每年將挑選旗下一款作限量發售（連編號）的新演繹。今年則欽點於1919年面世的Tank Normale為第七款作品，用上鉑金作錶殼材質，鑲嵌42顆圓形明亮式切割鑽石（共重約1.95卡），鏤空設計的太陽和新月圖案以指示時間。

Prive系列Tank Normale鏤空腕錶：錶徑35.2毫米，綴鑽鉑金錶殼，鏤空錶面，搭載自家製9628 MC 型手動上鏈機芯，動力儲存約36小時，深藍色鱷魚皮錶帶，不防水，限量20枚。（$840,000 / CARTIER／圖片：品牌提供）

培育鑽石全面化　TAG HEUER

去年利用Diamant d'Avant-Garde技術，首次在錶殼、錶冠、錶面和時標上起用實驗室培育的鑽石。今年TAG HEUER再接再厲，以化學氣相沉積（CVD）方法將培育鑽石鑲在鋁製錶圈和錶鏈中，一切無非為Carrera系列問世60周年來一個錦上添花的助慶！

Carrera Plasma系列陀飛輪計時腕錶：錶徑44毫米，鑲鑽黑色鋁製錶殼，錶鑽錶面，搭載自家製Heuer 02T Nanograph自動上鏈機芯，動力儲存約65小時，鑲鑽黑色鋁製錶鏈，防水100米。（約$4,320,136 / TAG HEUER／圖片：黃鑑江攝）

精心開合機關　VAN CLEEF & ARPELS

作為國際數一數二的高級珠寶品牌，VAN CLEEF & ARPELS今年推出Ludo Secret腕錶，是以時計重新演繹其傳承系列中的Ludo腕錶。錶蓋以渾然天成的網狀細工，加上鑲嵌火彩相近的鑽石及色調和諧一致的粉紅色藍寶石，打開錶蓋機關，便可看到扭索飾紋白色珍珠母貝錶面，讓讀時變成一種時尚和玩味。

Ludo Secret系列腕錶：鑲嵌185顆圓形粉紅色藍寶石（共重約5.68卡）玫瑰金錶殼，璣鏤雕花白色珍珠母貝錶面，搭載瑞士石英機芯，玫瑰金錶鏈，防水約3米。（$1,120,000 / VAN CLEEF & ARPELS）

在錶側有一個特別機關，只要輕輕按下，錶蓋便會打開。（圖片：黃鑑江攝）

不對稱的華貴美　 PIAGET

PIAGET的另一招牌「宮廷式裝飾」，來自製錶工藝中的璣鏤（guilloche）鐫刻飾紋技術，始於60年代一款金質釦環手鏈，此錶因匠師人手雕刻製作，每一道刻紋的深度與厚度都獨一焦二，今年Limelight高級珠寶錶來個不對稱的設計．並配搭青藍色綠松石錶面，令人留下深刻印象。

Limelight高級珠寶系列腕錶：錶徑27毫米，玫瑰金錶殼，鑲飾明亮形切割圓形藍寶石天然綠松石錶面，搭載自家製356P石英機芯，玫瑰金宮廷式裝飾錶鏈帶，防水約30米。（價格待定 / PIAGET／圖片：黃鑑江攝）

大玩色相

以前錶面顏色比較保守，來來去去不是黑和白、就是精鋼的銀色。近年錶牌為搶收視，紛紛起用刺激眼球的新色——綠水色、酒紅色、Kermit綠和三文魚色。

回到未來世界　IWC

IWC年度主打作，非鐘錶大師Gerald Genta於70年代為品牌設計的Ingenieur系列莫屬。在會場上，品牌重塑當年對未來世界的美學，並一口氣推出3款精鋼型號和一款鈦金屬型號，以綠水色錶面最為吸睛。

Ingenieur系列腕錶：錶徑40毫米，精鋼錶殼，水藍色網格紋錶面，搭載自家製32111自動上鏈機芯，動力儲存約120小時，精鋼錶鏈，防水約100米。（$91,500 / IWC／圖片：黃鑑江攝）

酒紅色的面　PANERAI

作為潛水錶起家的意大利高級鐘錶品牌，也終於踏出她的第一步，在Radiomir系列首款年曆腕錶中，配搭酒紅色太陽放射紋作為體驗版錶面。購買此錶可以跟品牌來一次意想不到的意大利首都「永恒之城」羅馬之旅呢！

Radiomir系列腕錶：錶徑45毫米，Platinumtech錶殼，酒紅色陽光放射紋錶面，搭載自家製P.9010自動上鏈機芯，動力儲存約72小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水100米。（$679,300 / PANERAI／圖片：黃鑑江攝）

皇家新色　TUDOR

帶有經典腕錶與運動腕錶雙重特色的Royal系列，多年以來共推出4款尺寸（28、34、38及41毫米錶徑）的精鋼款及金鋼款式，更有13種顏色錶面以供選擇。今年加碼推出兩款新色——三文魚色和朱古力色，兩者均飾以太陽光綫效果。

Royal系列腕錶：錶徑41毫米，精鋼錶殼，三文魚錶面，搭載自家製T603型自動上鏈機芯，動力儲存約38小時，精鋼錶鏈，防水約100米。（$19,200 / TUDOR／圖片：黃鑑江攝）

Kermit開心提示　ORIS

今年品牌與Disney布偶劇角色Kermit合作，推出ProPilot X系列特別版，以Kermit一身綠色作錶面主色，還有一個別開生面的趣設計——每個月的第一天，6時位置的日期視窗會出現一個Kermit的開心頭像，透過這個「Kermit Day」來為大家打打氣，有心！

ProPilot X系列Kermit特別版腕錶：錶徑39毫米，鈦合金錶殼，綠色錶面，搭載自家製400自動上鏈機芯，動力儲存約120小時，鈦合金錶鏈，防水約30米。（$38,400 / ORIS／圖片：黃鑑江攝）

產品查詢：CARTIER（8105 5008）、IWC（2918 1851）、ORIS（2312 2123）、PANERAI（8200 3033）、PIAGET（8200 8311）、TAG HEUER（2295 0020）、TUDOR（2249 8833）、VAN CLEEF & ARPELS（8100 7887）

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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