瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮第二部曲

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【解構醫保】打波整親、懷疑患癌？照CT、PET和MRI 醫療保險有得claim嗎？
全球引頸以待的年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇跡）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，大會表示在社交平台上相關帖文高達180萬，預計觸及人數逾6億，本報亦把此次錶展推出的腕錶分成三部曲，分門別類介紹給讀者，各位stay tuned！
精鑲細選
每年各大錶牌都把玩最新的技術，又或將精雕細琢的工藝和挑選寶石融入腕錶之中的細心。而鐘錶與珠寶的關係，像糖黐豆一樣，密不可分，互為表裏。
第七款Prive系列 CARTIER
品牌最近在港大搞「百樣玲瓏—卡地亞與女性」，着實要回顧其176年歷史，經典作不勝枚舉。品牌推出Prive系列，每年將挑選旗下一款作限量發售（連編號）的新演繹。今年則欽點於1919年面世的Tank Normale為第七款作品，用上鉑金作錶殼材質，鑲嵌42顆圓形明亮式切割鑽石（共重約1.95卡），鏤空設計的太陽和新月圖案以指示時間。
培育鑽石全面化 TAG HEUER
去年利用Diamant d'Avant-Garde技術，首次在錶殼、錶冠、錶面和時標上起用實驗室培育的鑽石。今年TAG HEUER再接再厲，以化學氣相沉積（CVD）方法將培育鑽石鑲在鋁製錶圈和錶鏈中，一切無非為Carrera系列問世60周年來一個錦上添花的助慶！
精心開合機關 VAN CLEEF & ARPELS
作為國際數一數二的高級珠寶品牌，VAN CLEEF & ARPELS今年推出Ludo Secret腕錶，是以時計重新演繹其傳承系列中的Ludo腕錶。錶蓋以渾然天成的網狀細工，加上鑲嵌火彩相近的鑽石及色調和諧一致的粉紅色藍寶石，打開錶蓋機關，便可看到扭索飾紋白色珍珠母貝錶面，讓讀時變成一種時尚和玩味。
不對稱的華貴美 PIAGET
PIAGET的另一招牌「宮廷式裝飾」，來自製錶工藝中的璣鏤（guilloche）鐫刻飾紋技術，始於60年代一款金質釦環手鏈，此錶因匠師人手雕刻製作，每一道刻紋的深度與厚度都獨一焦二，今年Limelight高級珠寶錶來個不對稱的設計．並配搭青藍色綠松石錶面，令人留下深刻印象。
大玩色相
以前錶面顏色比較保守，來來去去不是黑和白、就是精鋼的銀色。近年錶牌為搶收視，紛紛起用刺激眼球的新色——綠水色、酒紅色、Kermit綠和三文魚色。
回到未來世界 IWC
IWC年度主打作，非鐘錶大師Gerald Genta於70年代為品牌設計的Ingenieur系列莫屬。在會場上，品牌重塑當年對未來世界的美學，並一口氣推出3款精鋼型號和一款鈦金屬型號，以綠水色錶面最為吸睛。
酒紅色的面 PANERAI
作為潛水錶起家的意大利高級鐘錶品牌，也終於踏出她的第一步，在Radiomir系列首款年曆腕錶中，配搭酒紅色太陽放射紋作為體驗版錶面。購買此錶可以跟品牌來一次意想不到的意大利首都「永恒之城」羅馬之旅呢！
皇家新色 TUDOR
帶有經典腕錶與運動腕錶雙重特色的Royal系列，多年以來共推出4款尺寸（28、34、38及41毫米錶徑）的精鋼款及金鋼款式，更有13種顏色錶面以供選擇。今年加碼推出兩款新色——三文魚色和朱古力色，兩者均飾以太陽光綫效果。
Kermit開心提示 ORIS
今年品牌與Disney布偶劇角色Kermit合作，推出ProPilot X系列特別版，以Kermit一身綠色作錶面主色，還有一個別開生面的趣設計——每個月的第一天，6時位置的日期視窗會出現一個Kermit的開心頭像，透過這個「Kermit Day」來為大家打打氣，有心！
產品查詢：CARTIER（8105 5008）、IWC（2918 1851）、ORIS（2312 2123）、PANERAI（8200 3033）、PIAGET（8200 8311）、TAG HEUER（2295 0020）、TUDOR（2249 8833）、VAN CLEEF & ARPELS（8100 7887）
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌