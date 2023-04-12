全球最貴車牌 天價成交破1.1億元 車牌只有一個字 第一口價過3000萬

罕見的單字車牌拍賣，價值到底有多可觀? 杜拜作為全球最富庶的國家之一，擁有名貴房車不在話下，車尾的特殊車牌才是身分象徵的標誌，極度搶手。當地再度打破全球最貴的車牌紀錄，僅寫上一個數目字的車牌，以天價5500萬阿聯酋迪拉姆（約1.17億港幤）成交，打破世界歷史之最。

阿聯拍賣公司（Emirates Auction LLC）日前舉行慈善拍賣，最為矚目的車牌數字「P7」的第一口價已達1500萬迪拉姆(約3200萬港幤)，其後叫價不斷大增，連創建Telegram的程式設計師兼富翁帕維爾杜羅夫（Pavel Durov）一度開價3500萬(約7500萬港幤)仍空手而回，經過多番叫價後，終以5500萬阿聯酋迪拉姆（約1.17億港幤）成交，刷新全球最貴車牌的健力士大全紀錄。據杜拜車牌的格式，車牌附有英文字母 P。

阿聯酋當地的車牌拍賣非同小可，富豪都趁機炫耀自己的超卓地位和財富，不過今次「P7」車牌得主的身份則未有公開。據報這場拍賣會最後拍出的所有款項，都會捐給「10億餐慈善基金」，為世界各地因糧食不足而受苦的地區提供食物。

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先前杜拜的「1」車牌曾是全球最貴，由當地億萬富豪庫理（Saeed Abdul Ghaffar Khouri）在2008年以5220萬迪拉姆（1.11億港元）投得，但現已不敵「P7」車牌。

杜拜被追至天價的車牌，往往都是只寫着一、兩個數字號碼在上面，其中以單一數字的車牌最為搶手，原因是這類車牌過往只有酋長或皇族才能使用，現在改為公開大眾競標，造就出車牌數字越小就越昂貴的現象。

本港歷來最貴的車牌紀錄，是「W」，於2021年3月以2,600萬港元拍板，而今年農曆新年車牌拍賣金額最大的字母「R」，亦以2,550萬港元成交，比起杜拜就是小巫見大巫。

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