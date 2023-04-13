【消費券2023】6大支付工具勁慳高達$430 友和一連四週閃購低至1折

首期3000元電子消費券將於4月16日發放，友和YOHO亦趁機推出一連串優惠，一連四星期，逢星期四推出激筍閃購，使用消費券支付工具購買指定人氣產品，如Dyson、IRIS OHYAMA、FOREO等產品，更可獲低至1折優惠。同時，友和YOHO支援6大消費券支付平台，包括Alipay HK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go以及WeChat Pay，6大支付平台優惠合共高達430元。

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6大消費券支付工具獨家優惠

友和YOHO今次繼續與6大消費券支付工具，攜手推出即立減優惠，折扣合共高達430元，即睇6大支付工具優惠詳情：

消費券支付工具 優惠期 獨家優惠 適用範圍 Alipay HK 2023年4月16日至5月31日 單一消費滿500元，結帳前輸入優惠碼「ALIPAYHK25」，即減25元 友和YOHO網店 BoC Pay 2023年4月16日至5月31日 單一消費滿1,500元，即減80元 友和YOHO手機版網店 八達通 2023年4月16日至5月31日 單一消費滿400元，即減20元 友和YOHO門市 PayMe 即日起至2023年4月30日 單一消費滿1,500元，結帳前輸入優惠碼「YOHOPM2023」，即減100元 友和YOHO網店／門市 Tap & Go 即日起至2023年12月31日（逢星期五、六） 單一消費滿1500元，結帳前輸入優惠碼「MC80」，即減80元 友和YOHO網店 即日起至2023年12月31日 （逢星期六、日） 以Mastercard卡感應式/手機支付單一消費滿2000元，即減100元 友和YOHO門市 WeChat Pay 2023年4月16日至5月31日 單一消費滿500元，結帳前輸入優惠碼「WEPAY25」，即減25元 友和YOHO網店 指定支付工具買特定產品優惠

除了6大消費券支付工具即減優惠，現時用指定付款方法購買特定人氣產品，更可享優惠價： 消費券支付工具 指定產品優惠 Alipay HK 全線IRIS OHYAMA產品，輸入優惠碼「IRIS」，額外減50元 BoC Pay Dyson Supersonic HD08 風筒2,999元（原價︰3,680元） 八達通 Foreo UFO 2 智臻面膜儀套裝(送面膜6盒) 粉紅色1,999元（原價︰3,158元） PayMe iLife A10s 掃地拖地二合一機械人1,799元（原價︰2,699元） Tap & Go Carrier DC-22DA-X 抽濕機 22公升1728元（原價︰2,980元） WeChat Pay Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機HP07

Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機HP09

輸入優惠碼「500OFF」，即減500元 一連四個星期閃購 低至1折

除了消費券平台付款優惠之外，友和YOHO4月亦會連續4周推出激筍閃購，逢星期四凌晨12點開始，閃購價低至1折。 日期 必搶推介 產品 價錢 閃購數量 13/4

消費券早鳥優惠必買 LG MD16GQSA1 變頻式離子殺菌智能抽濕機(28公升) 閃購價：3,560元

原價：5,190元 10 20/4

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原價：338元 10 27/4

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原價：2,980元 10 八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼 唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能 ＝＝＝＝＝ 【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊 ET財智Talk 【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經