【消費券2023】6大支付工具勁慳高達$430 友和一連四週閃購低至1折

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潮牌服飾特賣 低至1折 │ 樂桃航空日本票價9折
首期3000元電子消費券將於4月16日發放，友和YOHO亦趁機推出一連串優惠，一連四星期，逢星期四推出激筍閃購，使用消費券支付工具購買指定人氣產品，如Dyson、IRIS OHYAMA、FOREO等產品，更可獲低至1折優惠。同時，友和YOHO支援6大消費券支付平台，包括Alipay HK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go以及WeChat Pay，6大支付平台優惠合共高達430元。
友和YOHO官方網站：按此
6大消費券支付工具獨家優惠
友和YOHO今次繼續與6大消費券支付工具，攜手推出即立減優惠，折扣合共高達430元，即睇6大支付工具優惠詳情：
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指定支付工具買特定產品優惠
除了6大消費券支付工具即減優惠，現時用指定付款方法購買特定人氣產品，更可享優惠價：
|消費券支付工具
|指定產品優惠
|Alipay HK
|全線IRIS OHYAMA產品，輸入優惠碼「IRIS」，額外減50元
|BoC Pay
|Dyson Supersonic HD08 風筒2,999元（原價︰3,680元）
|八達通
|Foreo UFO 2 智臻面膜儀套裝(送面膜6盒) 粉紅色1,999元（原價︰3,158元）
|PayMe
|iLife A10s 掃地拖地二合一機械人1,799元（原價︰2,699元）
|Tap & Go
|Carrier DC-22DA-X 抽濕機 22公升1728元（原價︰2,980元）
|WeChat Pay
|Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機HP07
Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機HP09
輸入優惠碼「500OFF」，即減500元
一連四個星期閃購 低至1折
除了消費券平台付款優惠之外，友和YOHO4月亦會連續4周推出激筍閃購，逢星期四凌晨12點開始，閃購價低至1折。
|日期
|必搶推介
|產品
|價錢
|閃購數量
|13/4
消費券早鳥優惠必買
|LG MD16GQSA1 變頻式離子殺菌智能抽濕機(28公升)
|閃購價：3,560元
原價：5,190元
|10
|20/4
消費券必買人氣王
|Panasonic MX-GS1 手提攪拌機
|閃購價：99元
原價：338元
|10
|27/4
屋企小助手
|Carrier DC-22DA-X 抽濕機 22公升
|閃購價：1,718元
原價：2,980元
|10
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欄名 : 消費券2023