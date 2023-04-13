眾安將成「幣圈友好銀行」 承認將推虛幣平台結算服務 「銳意成Web3首選銀行」 （新增詳細回應）

香港最大的虛擬銀行衆安銀行（ZA Bank）聲稱將推加密貨幣兌換法定貨幣服務，並為本港數字資產行業提供賬戶服務。

官方回應︰已提供線上開戶 解決行業痛點

眾安銀行回應本網查詢指，該行銳意成為 Web3 生態圈的首選銀行夥伴，承認該行已準備就緒協助持牌虛擬資產交易平台（VATP）及時處理和結算交易，近日亦開始向來自Web3社群的本地中小企或初創企業，提供線上開戶服務，為此生態圈解決一個切身的痛點。

眾安銀行指，在大部分傳統銀行對提供相關服務有所保留的情況下，該行旨在提供精簡和有效率的開戶流程，讓 Web3 公司更容易獲得基本的銀行服務，並希望能鼓勵其他金融機構仿效，為Web3公司提供貼身的銀行服務。

將允許加密貨幣兌港元、人民幣、美元

據彭博社引述衆安銀行CEO姚文松表示，衆安將作為客戶的結算銀行，允許其在持牌交易所存入加密貨幣後，以港元、人民幣和美元取款。

報導又引述姚文松說，該商業模式已與HashKey和OSL一起運作，它們是香港目前僅有的兩家獲得許可的加密貨幣交易所。未來若有更多交易所發獲許可，衆安銀行也會提供相同服務。

僅支援持牌交易所 不對内地客戶開放

眾安銀行指，該行完全具備為香港受監管 Web3 機構擔任結算銀行（settlement bank）的能力，並準備就緒協助如 Hash Blockchain Limited 等的持牌虛擬資產交易平台（VATP）及時處理和結算交易。

彭博稱，衆安目前僅計劃與持牌交易所合作，並根據規定的檢查清單進行反洗錢審查以滿足監管要求 。鑑於中國内地的限制，衆安銀行不會為内地客戶提供服務。

矽谷銀行最近的倒閉進一步削弱了許多加密貨幣公司的銀行業務准入，傳統銀行由於嚴格的「認識客戶」（KYC）和反洗錢（AML）規則，難以提供加密貨幣服務。

沙盒試驗開戶 約百家公司參與

衆安銀行正為本地Web3初創公司和中小企提供在線開戶服務，此前在監管沙盒中進行了試驗，已吸引約100家公司入駐。衆安接入相關公司註冊處的數據，允許最少的信息輸入和交叉檢查。

彭博社指，香港正尋求成為加密貨幣金融中心。香港金管局、證監會據報將於4月28日舉辦幣圈圓桌會議，邀請加密貨幣公司和銀行代表分享有關銀行服務的經驗和觀點。港府計劃從6月1日起推出改進過的虛擬資產服務提供商發牌制度，允許散戶投資者交易加密貨幣。

香港首間虛銀 股東背景雄厚

衆安銀行是香港首批獲發牌照的虛擬銀行，2020年3月正式面向全港市民提供服務，成為香港第一間正式開業的虛擬銀行。目前衆安的客戶人數、存款量及貸款規模均在香港虛擬銀行中處於領先地位，衆安去年披露的中期財報顯示，截至2022年6月30日，其客戶存款超過82億港元，客戶貸款額超過42.2億港元。衆安銀行背後實力雄厚，它的主要股東為眾安在綫 （06060） ，而衆安在綫的三大主要股東是「三馬」，即馬雲的螞蟻集團、馬化騰的騰訊 （00700） 和馬明哲的中國平安 （02318） 。

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