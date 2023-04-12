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Barbour聯乘Palm Angels　推史上首件粉紅＋黃＋橙Wax Jacket

博客 19:12 2023/04/12

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本地有不少愛穿經典服裝的男生，都對來自英國的品牌Barbour非常鍾情，的確，這個擁有3個皇家認證（Royal Warrant）和擁有百年歷史的服裝品牌，早已成為已故的英女皇、及其皇親國戚，每逢去到郊外所穿的指定服裝品牌，有這個活生生皇室御用金漆招牌，試問我們這些庶民們哪有不喜歡的理由？

粉紅色版Wax Jacket，備有男女裝，一於男女通殺。（$4,800/圖片品牌提供）

每逢郊遊，Prince William都會穿上Barbour的外套。（網上圖片）

粉紅、黃和橙色是Wax Jacket從來沒有出現過的顏色。（$4,800/圖片品牌提供）

衫背側面印上Palm Angels字樣。（圖片品牌提供）

但話雖如此，筆者認為Barbour的外套擁有真材實料才是得以令品牌流傳下來的重要原因。

要談Barbour最暢銷的產品，就一定要數到軍綠色身的Wax Jacket，原來每件Wax Jacket在製作上都必須經過200多個工序和高達15,000針的手工縫製，藉以確保穿上它後能夠在雨中滴水不沾，有這個功能掛帥，難怪可以在經常下著綿綿細雨的英國得以屹立不倒。

電影《007》中，Daniel Craig都穿上Barbour外套。（網上圖片）

粉紅、黃和橙色是Wax Jacket從來沒有出現過的顏色。（$4,800/圖片品牌提供）

當然，今天要營運Barbour並不容易，因為非常耐用的Wax Jacket可以穿上十年八載，始終市場上會有飽和的一天，要吸納新客，還必須在設計上破舊立新，所以當大家看見Barbour找上Palm Angels合作時，試問大家又怎會驚訝﹗

Barbour的軍綠色Wax Jacket被列為經典服裝之一。（圖片品牌提供）

這一次雙方合作，應用了3種從來未曾出現於Wax Jacket的顏色，包括粉紅、黃和橙色，外套上依然是以傳統的6安士Sylkoil打蠟棉被、並與8股羅紋線繩和2安士尼龍防水條縫製，後背側印上Palm Angels字體，單是一件粉紅色版本就令人驚喜萬分，看來又是大家掏腰包的時候了。

產品查詢： barbour.com、farfetch.com、palmangels.com

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欄名 : 型男玩物誌

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