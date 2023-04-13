【孕婦福利】台北資助搭的士 愛爾蘭每周送2000元 各地孕婦補貼一覽

台北市將在今年7月推出孕婦搭的士補助，設籍台北市的孕婦從產檢至產後6個月搭的士，每程最高補助新台幣250元（即約64港元），每胎可補助新台幣8000元（即約2057港元）。其實，其他國家都有推出孕婦補貼措施，以下將總結三個國家的孕婦福利，分別是日本、意大利和愛爾蘭。



1. 日本最新提高至50萬日圓 外國人都適用

凡是在日本加入了健康保險的人在分娩時，每生育一名嬰兒就可以獲得50萬日圓（約2.95萬港元）的「分娩育兒一次性補助金」，這個金額在2023年從42萬日圓增至50萬日圓，即使是外國人同樣可以享受該項福利。該項補助的條件不要求必須成功分娩，只要是懷孕4個月（85天）以上，及後就算是流產了，都已經有資格領取補助。

低收入孕婦 一萬日圓初診補貼

日經早前亦報道，日本政府宣佈從4月起，為低收入家庭女性，提供懷孕後的第一次檢查費用補貼，對已懷孕女性最多補貼1萬日圓（即約590港元）。目的是消除有懷孕症狀但因經濟原因不想就診的人群。另外，政府還會為孕婦提供產假補助，及分娩前孕婦免費健康檢查。

產假補貼：在日本，產假一般是98天，產假期間，孕婦所在公司需要每月支付懷孕者三分之二的人工，如果公司不出這筆錢或每天少於8000日圓（約470港元），政府便會提供補助。



2. 意大利孕婦享受的4大福利

意大利將會為孕婦提供4大福利，分別是出生獎金、失業者懷孕獎金、孕婦稅收減免和奶粉補貼。



出生獎金：除了在孕婦進入第8周懷孕期可以享受2-3個月的孕期獎金，在孩子出生後第一個月內還可以申請孩子的出生獎金。出生獎金將根據新生兒家庭的ISEE（经济状况等效指标）來評估，ISEE低於16215歐元（約13萬港元）的家庭可以獲得每月189.20歐元（約1623港元）的補助，最低每個月54.10歐元（約463港元）。



失業者懷孕獎金：沒有強制性社會保障保險的婦女在懷孕的情況下可以向市政當局申請懷孕津貼，失業且ISEE低於19185.13歐元（約16萬港元）（2023年標準）的人可以有權享有為期5個月的津貼，總共價值1917.3歐元（約1萬6千港元）。申請必須提交給市政當局，必須在孩子出生之後6個月內申請。



孕婦稅收減免：例如做B超之類的檢查服務和購買藥品可以獲得退款，這些可以在納稅申報表中申報，所以做完檢查、購買藥品後記得保存好發票。一年內最高扣除限額為6197.48歐元（約5萬3千港元）。



奶粉補貼：在孩子出生後，如果母親無法使用母乳喂養，家庭將有權獲得每年400歐元（約3400港元）的奶粉補貼，可以向衛生主管部門申請。但是需要提供無法使用母乳喂養的原因、檢測單，必須在孩子出生後6個月內申請，ISEE不得超過3萬歐元（約25萬港元）。



3. 愛爾蘭孕婦福利

愛爾蘭孕婦可享受長達26週的超長產假，每週可以領取240歐元（2000港元）的孕婦補貼，累計可以領取26週，一共約6240歐元（5萬多港元）。除此之外，還有以下三項福利，包括領取福利金和免費服務。



領福利金：如果實際生產日期比預產期更遲，將有可能有資格延長產假，以確保生產後有完整4週產假，在這種情況下，孕婦可以一直領產婦福利金，直到小孩長到4個月大。



免費護理服務：享受免費孕婦課程和公立醫院母嬰護理服務



免費的孕期治療：愛爾蘭公立的婦產科醫院護理對所有懷孕的居民都是免費的，包括產前護理、嬰兒出生過程中的護理和母親和嬰兒的住院費用等。

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