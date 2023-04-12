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財富的終極水平 有錢人3大級別層次 長期豪華渡假也不怕

個人增值 20:30 2023/04/12

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Slack 聯合創辦人Stewart Butterfield，是一位富布斯富豪榜中坐擁14億美元財富的企業家，他在訪談節目How I Built This，被問及變得異常富有是什麼感覺，他指出「超過一定程度的財富已經不會讓你的生活變得更好。」他又根據 3 個財富層次來構建富有的不同程度，如下所列:

級別1︰不再為債務而感到壓力

級別2︰不擔心餐廳菜單食物有多貴

級別3︰不再擔心任何的渡假費用

「體驗投資」更昂貴

Saving For Retirement作者、專欄作家Ben Carlson表示，雖然以上三種級別的劃分都是主觀的，但仍很有意義。如果假期消費是財富的終極水平，那麼現時很多人已經過得相當好。最近的復活節假期，飛機亦載滿乘客。即使迪士尼等主題樂園及住宿，花費並不菲，但入面還是擠滿人。大家都認同，享受和體驗是一種值得的投資。現在的「投資」比疫前貴得多，所有相關旅行的支出都明顯更貴。加上通脹持續下，機票、酒店/Airbnb 房價回升，表演、活動或主題公園的門票的開支似乎永遠沒有上限，旅遊熱潮仍能夠得以持續，令人震撼。

據《華爾街日報》報道復活節美國最熱門的度假住宿，洛伊斯邁阿密海灘酒店 (Loews Miami Beach Hotel) 以每天 1,200 美元的價格出租其帶空調、淋浴和海景甲板的兩層小屋。食物、飲料和小費更要額外收費，Loews Miami Beach 的常務董事、資深酒店經營者 Mutluhan Kucuk 指出，度假村小屋的小屋價格比一年前上漲了 15% 到 20%，但仍然經常房間售罄。不過，普通人能夠天天如此享受嗎？恐怕只是一天半天的奢侈體驗。

 

富有不僅僅是擁有很多錢

  • 美國客行客戶貸務水平 來源:CHARTS

疫後更高的娛樂成本，會令人們更難在財務的其他方面取得成功。疫情帶來的一個意想不到的好處是，令到不少人的信用卡債務一度下降(如上圖所示)，但隨著復常，目前信用卡債務可能又升至高於趨勢的水平。人們會說︰如果不享受自己勞動成果，那麼努力工作和謀生又有什麼意義呢？喜歡把錢花在生活中某些能帶來快樂的事上又有什麼錯？大家都不想成為只儲錢不享樂的人，可是若沒有鎖住第一層的財富，總為機票酒店門票積下一堆堆的卡數，反且永遠無法真正達到第三層的「不再擔心任何渡假的費用」的財富級別。因此，在財務上取得成功需要權衡取捨，人總不能妄想不犧牲就擁有一切。

當回到家中時沒有大筆信用卡賬單等著要慢慢還，才能夠真正輕鬆地享受假期。富有不僅僅是擁有很多錢，更是不用時時刻刻為錢發愁，尤其是在度假的時候。

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