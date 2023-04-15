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【政府暑期工】今年月薪加至$11,200元　逾10部門空缺　把握申請尾班車！

個人增值 11:00 2023/04/15

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2023年來到第二季，又是大專院校學生爭取實習機會的時候。港府每年都會開辦暑期實習生計劃，以提高參加者對政府及不同部門工作的認識。僱用期約在2023年6月初至8月底，為期約9至13個星期；薪酬每月11,200元，比去年10,500元上調6.7%，每周的工作時間一般是44小時。目前尚有逾10個部門正開放招聘，最快周三（19日）截止申請，有興趣的同學記得把握申請尾班車！

■各政府部門暑期實習計劃及截止日期■

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學歷要求／入職條件：

大專院校學生，入職條件因應不同部門／職位而異，例如教育局的負責教育心理學的暑期實習生，要求申請者是全日制教育心理學碩士或博士（專業訓練）課程學生，門檻頗高；而效率促進辦公室對暑期實習生申請者的要求，只是2023/24學年仍然在學，無指定學科要求。更多詳情可查閱相關網站。

1：運輸署 暑期實習生
2：海事處 專上學生暑期實習計劃
3：政府化驗所

暑期實習人員（分析及諮詢事務部）

暑期實習人員（法證事務部）
4：勞工處 暑期實習生
5：效率促進辦公室

暑期實習人員（客戶服務）

暑期實習生
6：康樂及文化事務署

暑期實習生（設計）

暑期實習生（物料供應）
7：香港電台 暑期實習生
8：商務及經濟發展局

「一帶一路」辦公室暑期實習生

行政部 - 資訊科技暑期實習生
9：教育局

暑期實習生（財政）

暑期實習生（教育心理服務 - 1 [教育心理學]）

暑期實習生（教育心理服務 - 2 [多媒體設計]）
10：工業貿易署

暑期實習生（工商業支援／制度部）

暑期實習生（多邊貿易／區域合作組織／內地部和行政科）
11：庫務署

庫務會計部 - 財務報告分部實習生*

庫務會計部 - 收入及會計支援分部實習生*

暑期實習生

庫務會計部 - 特別基金組暑期實習生

*僱用期由2023年6月至11月（為期約6個月）

申請方法：

就讀於本地專上院校的學生，須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請，記得留意院校訂出的截止報名日期。

在海外專上院校就讀的學生，可以從公務員事務局網站下載申請表格（按此下載）。填妥的申請書須連同學生資格證明文件副本及本港以外的學歷證明書副本，以郵寄或電郵方式送交相關部門地址。任何逾期遞交、資料不齊或沒有夾附所需文件的申請將不獲受理。 

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