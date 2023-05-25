【政府暑期工】今年月薪加至$11,200　最後4個部門空缺　最快下周截止！

2023年來到第二季，又是大專院校學生爭取實習機會的時候。港府每年都會開辦暑期實習生計劃，以提高參加者對政府及不同部門工作的認識。僱用期約在2023年6月初至8月底，為期約9至13個星期；薪酬每月11,200元，比去年10,500元上調6.7%，每周的工作時間一般是44小時。不少部門及職位的招聘，已陸續於4月完結；來到5月下旬尚有最後4個職位空缺，最快下周三（31日）截止申請，有興趣的同學記得把握申請尾班車！

■各政府部門暑期實習計劃及截止日期■









學歷要求／入職條件：

大專院校學生的非本年度畢業生，入職條件因應不同部門／職位而異，例如渠務署的暑期實習生，要求申請者是在專上院校就讀土木工程的全日制學位二／三年級學生；康樂及文化事務署則要求申請學生主修科學、科技、工程學、數學，或同等學科。更多詳情可查閱相關網站。

申請方法：

就讀於本地專上院校的學生，須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請，記得留意院校訂出的截止報名日期。

在海外專上院校就讀的學生，可以從公務員事務局網站下載申請表格（按此下載）。填妥的申請書須連同學生資格證明文件副本及本港以外的學歷證明書副本，以郵寄或電郵方式送交相關部門地址。任何逾期遞交、資料不齊或沒有夾附所需文件的申請將不獲受理。

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