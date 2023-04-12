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巴菲特︰「要理解今天不會持續」 稱會貪婪地買入 一個原因減持台積電

個人增值 15:21 2023/04/12

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股神巴菲特4月11日接受《日本經濟新聞》專訪時說，他並不怕最近全球銀行業破産危機、不會改變投資策略；另外，他還坦言減持台積電股份是因地緣政治風險。

毋懼銀行危機  遇低價會貪婪買入

近期美國矽谷銀行破産加劇金融危機，巴菲特表示，像1907年美國銀行危機那樣的金融大恐慌未來會否發生，不可能提前預知。重要的是要投資於好的生意、合適的價格和良好的管理。

巴菲特曾説過「只有當潮水退去時，你才知道誰在裸泳」，他認爲現在破産銀行的人都在裸泳。混亂可能會持續下去，但他並不害怕、投資策略不會變。他說，當人們被恐懼驅使並以他期待的價格出售資産，他會貪婪地買入。

要理解今天不會永遠持續

當記者問到，美國的頂尖企業也在數十年內發生了重大的興衰更迭。對日本的建議是什麼。巴菲特說，對投資者來説，理解今天不會永遠持續下去這一點非常重要，要認真思考10年、乃至20年後會發生什麼。

因地緣政治風險減持台積電

巴菲特稱，此前出售台積電（TSMC）股票，的確有考慮到地緣政治風險。台積電是全球最大半導體製造廠，創造了壓倒性利潤，經營狀況也很好，但位於奧馬哈(巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）總部所在地)還是位於台灣，會有所差異。巴郡有更適合的投資對象。

投資考慮凈資産值、業務狀況

日本許多企業的PBR（股價凈值比）跌破1倍，對此，巴菲特認爲凈資産的帳面價值是決定投資的因素之一，但並非特別重要。他會關注其從事的業務，觀察業務會如何發展。如果投資的是財務狀況良好的企業，凈資産就不那麼重要了。

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