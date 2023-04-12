日央行貨幣政策真不變？料視通脹而定 不主導日圓長期趨勢

在復活節假期中日圓忽然急跌，主要是因為新行長於就任典禮上的講話，表示現有貨幣政策應該維持不變而導致日圓急跌。整體上新行長的發言比預期中溫和，投資者暫時無須太快下定論。即使新行長的貨幣政策有任何改變，應該都不會在就任典禮中發表，而是在正式的議息會議中討論及發表結果。新行長亦應該不會在就任典禮中立即否決前行長十年來的政策，尤其此政策的發展是基於日本多年來對抗通縮的背景之下而產生。

新行長講話並非定案

在十年債息曲線控制政策之下，十年債息一直受壓。除非政策已經決定改變，否則新行長忽然間表示政策改變的話，可以想像日本十年債息將會失控式急升，所以宣佈改變與政策實行在時點上需要銜接，否則就會引起市場混亂。事實上新行長如果在典禮中不提及政策不變，市場就會猜度政策將會改變而引起債息上升的壓力，所以新行長這番說話很合理，並有一定參考作用，但相信並非是定案。

變化與否須看日本通脹情況

展望未來，首先仍然需要觀察日本通脹的情況，通脹如果繼續升，自然就會增加政策改變的機會。新行長早前表示要為未來退市先做好準備，即是代表忽然改變的機會比較小。要觀察未來的政策，第一個重要時點就是本月底的議息會議。依照目前環球情況判斷，植田任內改變政策的機會仍然比不變為高。

日央行貨幣政策僅短期影響日圓

至於維持政策不變，是否會再度令日圓出現去年的跌勢則要視乎以下因素。首先日圓是零息貨幣，所以最受利差影響。在一切不變的情況下，凡是市場炒作美國需要加多一點息的時候，利差預期就擴闊，日圓便一定受影響，這個時候炒賣日圓的投資者就一定要迴避日圓下跌的風險。第二，息差雖然是一個重要因素，但今年第二季美聯儲很可能便會完成、或至少暫時完成今次加息週期，那息差就不能再擴闊，使美元去年的優勢不再存在。如果美國衰退風險上升，這就會令市場加快預期減息，使息差收窄而支持日圓上升。今年與去年的環境不同，因此不應該重複去年美聯儲不斷加息持續壓低日圓的趨勢。至於大家原本熟悉的套息交易，就需要外圍投資環境轉好才成事，否則便會賺息蝕價，所以目前日本投資者資金大量外流的環境尚未出現。

由此推論，如果新行長表示貨幣政策不變，只是利淡日圓、引起日圓的短期波幅，而非變成日圓疲弱的趨勢。筆者傾向相信主導日元趨勢的始終是美聯儲貨幣政策轉向的可能性。

【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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