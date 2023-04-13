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潮牌服飾特賣 低至1折 │ 樂桃航空日本票價9折

精明消費 07:30 2023/04/13

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 時代廣場：Bazaar流行服飾特賣 低至1折

即日起至4月17日，時代廣場Bazaar16樓流行服飾特賣，全場低至1折，其中包括潮牌Juice，凡購買2件貨品即享額外9折優惠，購買3件貨品即享額外8折優惠。

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2. Peach Aviation：日本Simple Peach票價低至9折

即日起至4月14日23:59，樂桃航空（Peach）為想享受日本之旅的旅客舉辦《Happy Spring Sale》，10月底前往日本的Simple Peach票價將享有最高九折的優惠。

有效出發日期：2023年4月24日～10月28日
訂票詳情可參閲：按此

    點擊圖片放大

3. 7-Eleven ：買現金券即送30元

即日起至6月30日，來7仔買300元現金券（30元 x 10張），即送30元現金券1張，回賺率有10%，所有現金券都不設消費額，即買即送，即當錢使。

  • 300元現金券有效期至2023年10月31日
  • 贈送之30元現金券有效期至2023年7月31日
    • 點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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