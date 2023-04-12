人生最大筆「冤枉錢」是什麼？ 這兩樣列榜首

在不同的人生階段，由於心態及收入等變化，在物質層面的需求上會大相徑庭，從前讀書時期，收入基本都是家長給予的零花錢或part-time收入，相對發揮空間較小，進入社會後，有了穩定的薪資收入，消費心態也會大膽很多。「千金難買早知道」，回想過去，是否有花過令自己非常後悔的「冤枉錢」？



什麽是「冤枉錢」？

一般是指投入一筆錢後，沒有得到事先想要的成果，或隨著時間推移，投入同樣的金錢不能換取等價的感受或物品，令這筆花銷失去意義。



現時學校甚少課程提及理財，當開始自己全權管理金錢時，難免會亂花錢。網上也有一個貼文討論這個議題，以下總結了其中5種網友們認為自己花過最大筆的冤枉錢，其中最多人提及遊戲課金及買樓的佣金︰



1. 在不好玩的遊戲中「課金」

很多網友認為在遊戲中大量「課金」後，發覺不如預期，或原來遊戲設定要你不停課金才能達到你想要的，你最後要放棄轉向其他遊戲，是人生中最大的冤枉錢。事實上，在遊戲中「課金」後，如果能買到自己的開心，也算值得，但若然最後發現不好玩或沒有想象中有趣，恐怕只能演變成冤枉錢。



2. 買樓佣金

也有很多網友認為，在買樓過程中，需要支付給地產經紀的佣金相對不值得，只是幫忙尋找樓盤或講價，就要收取最少數萬元的佣金，所支付的金額與提供的服務不成正比。

3. 收藏潮鞋

收藏球鞋也是很多年輕人的摯愛，但不是每一款球鞋都有收藏的價值。一些興起的球鞋是因為那段時間流行的明星或品牌，當過了流行的風潮後，可能這款鞋便會貶值。其次，每對流行收藏球鞋的價錢都不低，貶值後可能要損失幾倍價錢，如果收藏數量較多，這又將是一筆憑空消失的冤枉錢。



4. 借錢去賭錢

賭博也是同理，就像玩遊戲一樣，最初目的是感受帶來的快樂，但如果沉迷其中，不但沒有從中獲利，反而因為輸錢令自己背負無法償還的債務，甚至向朋友借錢，令朋友關係變差，更是得不償失。



5. 跟風投資加密貨幣

投資加密貨幣也是很多人認為是「冤枉錢」，前幾年加密貨幣興起，很多人跟風買入，想從中分到一杯羹，但由於缺乏監管，幣圈接連發生危機，價值大跌，投資者資金損失慘重。其次，投資加密貨幣風險較高，要做好損失「全副身家」的準備。

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